現在、社会的に大きな注目を集める「AI」。そのAIを題材にしたサスペンステイストのヒューマンドラマ「ある小説家の日記」が、3月8日夜11時からNHK総合で放送される。

人気ミステリー作家・芹澤環（板尾創路）の事故死から1年。新作で編集を担当する予定だった江藤恵は、芹澤の妻・真理子（シルビア・グラブ）から未発表の原稿があると連絡を受け、芹澤邸を訪ねる。そこで彼女が目にしたのは、芹澤の遺した“日記”だった。思わぬ発見に、後ろめたさと同時に高揚感を覚える江藤と、夫が悩みを生成AIに打ち明けていたことを知った真理子は、AIを使って事故死直前まで芹澤の日記を構築しようとする。だがその行為は、やがて一線を踏み越えていき…。

放送に先駆け、主人公・江藤恵を演じる夏帆が、撮影の舞台裏や作品の魅力を語ってくれた。

−本作は、NHKの若手ディレクターが新進気鋭の脚本家・上原哲也さんと共に開発したオリジナルドラマで、AIと人間のかかわりを描いた意欲的な作品です。脚本を読んだ時の印象はいかがでしたか。

いろいろなテーマが詰まった作品だと思いました。創作の魅力や難しさが描かれているのと同時に、AIという要素も加わっていて。私自身、AIとどう向き合っていけばいいのか、ちょうど考える機会があったので、すごくタイムリーだなと。

−AIについて考える具体的なきっかけはあったのでしょうか。

たまたまほかにもAIを題材にした作品に参加していた頃で、いろいろ話し合っていたんです。私自身もここ1年くらいでAIを身近に感じるようになりましたし、これから映像や音楽など創作の現場にAIが入ってきたらどうなるのか、話題になることも多くて。

−AIの将来については、どのように考えていますか。

いずれ、ものづくりと切り離せない存在になっていく気がします。といっても、私自身はまだ多少の抵抗を感じる部分もありますが、AIによって可能性が広がることもあるでしょうから、悪いことばかりでもないのかなと。ただ、今のところAIの使用に明確なルールがないので、きちんと考えていかなければいけないと思います。

−そういうことを踏まえた上で、江藤恵という役を演じるにあたって、どんなことを心掛けましたか。

亡き芹澤先生の日記が遺されていることを知った江藤は、創作に対する憧れに加え、仕事で結果を出さなければ…という焦りから、越えてはいけない一線を踏み越えてしまいます。そして、後になって自分のやった事の重大さに気づく。そういう部分も含め、すごく人間味のある役だなと。一線を越えてしまったのはある意味、熱意の裏返しでもあり、誰でも江藤のような状況に陥る可能性はあると思いますから。劇中では、幼い息子を抱えたシングルマザーとしての姿も描かれるので、そういう江藤の人間らしい部分を魅力的に演じられたら、と思っていました。

−演じる上で難しかった部分はありますか。

ちょっとした動きや表情で、見え方や伝わり方が大きく変わる繊細な脚本だったので、ト書きに書かれていない部分を、いかに読み取るかが大事だと思っていました。その分、様々な読み方ができるので、動きや表情など、シーンごとに相応しいお芝居を探るのが、とても難しくて。そういう意味では、ご一緒される方のお芝居から、自分のお芝居のヒントをいただくことも多かったです。

−その点では、江藤にとって重要な存在になるのが、板尾創路さん演じる芹澤環とシルビア・グラブさん演じる芹澤の妻・真理子です。お二人との共演はいかがでしたか。

板尾さんは、まさに芹澤先生そのもの、といった雰囲気で、つかみどころがなく、思わず引き寄せられてしまう独特の魅力を持った方でした。おかげで、板尾さんにはあらゆることを見透かされている気がして、緊張しながらお芝居させていただきました。

−劇中、真理子役のシルビア・グラブさんとはご一緒するシーンも多いようですね。

台本を読んだとき、真理子は実在するかどうかわからないような不思議な雰囲気の役で、私にはとても演じられないと思いました。でも、そういう難しい役をシルビアさんはすごく繊細に、魅力的に演じていらっしゃって。とてもチャーミングなシルビアさんの素顔がにじみ出るようなシーンもあり、真理子をあれほど人間味豊かに演じられる方は、ほかにはいないのでは…と思ったくらいです。お芝居でもシルビアさんは常に全力で向き合ってくださったので、とても刺激的な経験ができました。

−芹澤の日記を巡って、江藤は真理子と一種の共犯関係になっていくようですが、二人の関係性をどのように捉えていましたか。

2人は共犯のような関係になりますが、同時に編集者と作家の妻というビジネス上の関係でもあり、秘密を共有する関係でもあり…。しかも真理子には、抱えた寂しさや孤独を誰かと共有したいという思いがある一方で、簡単に自分の気持ちを他人に伝えられるような人でもないんですよね。そんなこともあり、江藤と真理子は、一言では説明できない不思議な関係になっていきます。

−とても気になるお話ですが、撮影を終えた夏帆さんの手応えはいかがですか。

私自身、撮影が終わった今も、どんな作品になるのか、いい意味でまったく想像がつきません。編集作業を行い、音楽が加わることで、撮影時からどんどん変わっていく気がして。脚本を読んだときも、「こういう作品です」と一言で伝えられるイメージが浮かばないところが作品の魅力だと思ったので、監督がどのように仕上げてくださるのか楽しみです。見たこともない作品になるのでは…と期待しています。

（取材・文／井上健一）