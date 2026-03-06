◇NBA ブルズ 105-103 サンズ(日本時間6日、PHXアリーナ)

ブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が6日、サンズ戦に出場し勝利に貢献しました。

河村選手はベンチスタートとなりましたが、第1クオーターの残り1分45秒で途中出場。残り54秒で3ポイントシュートを試みますがここは外れます。そして引き続き第2クオーターも最初からコートに立った河村選手は、開始11秒と残り10分2秒に立て続けにトレ・ジョーンズ選手のフィールドゴールをアシストします。

後半に入ると、第3クオーターをベンチで見守り、第4クオーターは頭から出番。83-77とリードした大事な状況で安定したプレーを見せます。河村選手は残り11分15秒、トップでボールをキープするとゴール下にいるガーション・ヤブセレ選手へ低いパスを供給。ヤブセレ選手が相手ディフェンスの粘りをかいくぐりシュートを決めます。そして残り9分16秒には、前を向いた状態でディフェンスリバウンドを取った河村選手。そのまま前線に走り込んだレナード・ミラー選手へ絶妙なパスを通し、ボールを受け取ったレナード選手は、そのまま相手ディフェンスの前に入り込み、豪快なダンクを決めました。

河村選手は残り6分28秒でコートを退くと、その後出番はありませんでしたがチームは接戦をものにし105-103で勝利しました。

河村選手はこの試合、9分52秒間出場し、2リバウンド4アシストを記録しました。