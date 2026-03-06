水谷隼・亀田誠治・LDHメンバーも登場 テレ東イベントに豪華ゲスト続々
テレビ東京は9日から15日まで開催する特別企画「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」の一環として、体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を14、15日の2日間、東京ドームシティセントラルパークで開催する。人気番組の世界観を体験できるブースや豪華ゲストによるステージイベントが行われる。
イベントは、テレビ東京のコンテンツを通して“ウェルビーイング”を身近に感じてもらうことを目的とした体験型の催し。グルメ、知的好奇心、スポーツ、人とのつながり、音楽など、さまざまな切り口から心と体を“ごきげん”にする体験を用意する。来場者は人気番組をモチーフにしたブース企画や、ゲストによるステージを通して“ちょっと幸せな瞬間”を楽しむことができる。
会場には同局の人気番組をテーマにした体験ブースが登場。『孤独のグルメ』ブースでは、主人公・井之頭五郎の名言と名メニューが書かれた「名場面おみくじ」や、名シーン「腹が、減った…。」を再現できる撮影体験を実施する。『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』では、番組の検証企画を基にした3択クイズや、体内時計で10秒を狙うゲームなど、知的好奇心を刺激するコンテンツを展開する。
『世界卓球2026』ブースでは、日本代表選手のサーブを打ち返す「サーブチャレンジ」に挑戦できる体験型アクティビティを用意。『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』ブースでは、スマートフォンの充電ができるスペースや、日常の小さな幸せを紹介する「あるあるボード」を展示し、人とのつながりや日常の温かさを感じられる企画を行う。
ステージイベントも2日間にわたり開催する。14日午後1時からは「家、ついて行ってイイですか？」トークショーを実施。MCのビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里アナウンサーが登壇し、番組10周年を前にした裏話や最近感じた“小さな幸せ”について語る。続いて同日午後4時からは、2020年東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼が出演し、スポーツの魅力やメンタルの保ち方などをテーマにトークを展開する。
15日は、乳幼児向け番組『シナぷしゅ』のキャラクター「ぷしゅぷしゅ」が登場するキャラクターグリーティングや、EXILE B HAPPYの中務裕太と木村慧人によるキッズダンスステージを開催。さらに音楽プロデューサーの亀田誠治が登壇し、音楽とウェルビーイングをテーマにしたトークイベントも予定されている。
イベントは両日とも午前10時から午後6時まで開催。放送と連動した企画をリアルに体験できる場として、家族連れからテレビファンまで幅広い来場者が楽しめる内容となる。
【「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」概要】
期間：2026年3月14日（土）〜3月15日（日）
時間：前10：00〜後6：00
場所：東京ドームシティセントラルパーク
内容：テレビ東京の人気番組をテーマにした体験ブースや、各界のゲストによるステージイベントを通して“ウェルビーイング”を体感できるイベント。
出演（ステージ予定）：ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、水谷隼、亀田誠治、中務裕太、木村慧人、ぷしゅぷしゅ ほか。
