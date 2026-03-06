フォーカススポーツです。



けが人が続出し、首位から3位へと転落した徳島ガンバロウズ。



首位奪還に向け、練習に励む選手たちを取材しました。



（小林康法HC）

「ずっと守ってきたリーグ戦・首位の座を香川さんに明け渡して、現状3位に落ちてしまったことは悔しい気持ちがあります」



練習は次節の対戦相手、金沢武士団の分析から始まりました。





映像から相手を丸裸にしていきます。

（小林康法HC）

「一番はここまでいけたら最高だね。ボールと人がしっかり動いて判断がはやく。ワンサイドがダメだったらすぐボールをサイドに動かして、そこからできたギャップを使って、プレーを2フィートで2回目・3回目ドライブ」

試合のカギを握るのはオフェンス。



得点源のアダムスとマクラフリンをけがで欠く中、全員が点をとれるよう、持ち味である速いテンポの攻撃を再度確認します。



（小林康法HC）

「美勇士はここ受けたらこっち寄ってきたら、とっさにポンとパス出せばいいし、一回ストップしてパスでもいいしハンドオフ」

（小林康法HC）

「ついてるのにいるだけになっちゃってるから、ついたならちょっとでも、もっと邪魔しよう」



（小林康法HC）

「誰がリーダーシップ発揮して、一回ハドル組むとか、ここ集中しよう今ターンオーバーって声かけてる」

「これでいいの試合中、全部流れ持っていかれて終わりだよ。今もターンオーバーなってないけど、試合中レイアップ」

「誰が言うの選手の中で、今のこれじゃあ、ハドルを組んでリーダーシップを発揮してここ一回集中しようね」

「ミスは起こる、その後しっかりとチームとしてつながって、それを修正しないと誰が何とかするの、俺も言いたくないって選手で解決してよ」

前回の対戦で金沢とは1勝1敗。



2勝を勝ち取るためには前節、今季最多の41点を記録したエース・ドーソンや、3ポイントシュートの成功率35％を誇る森山らの活躍が不可欠です。

（ドーソン選手）

「2連勝しっかりと揃えていきたい。前回金沢とあたったときは1試合負けてしまっているので、それを今回やり返す気持ちで」

「プレーはいいディフェンスを見せられたら。特にホームの試合ではいいプレー出せるので」

（森山選手）

「現状3位になってしまいましたけど、僕たちの目標は最終的にプレーオフで優勝することなので、そこまでにしっかりと自分たちのプレーを仕上げて、プレーオフにいい状態で臨んでいけたら」

（小林康法HC）

「必ずガンバロウズのブースターのみなさんの熱い声援と後押しがチームを鼓舞してくれると思うので、ぜひこの後も一緒に戦っていただきたい」



今シーズン残り12試合。



あと一つ勝てばプレーオフ進出が決まりますが、首位奪還には2勝が絶対条件。



負けられない試合が続きます。