ガンバロウズ巻き返しへ 金沢戦を前にチームのコンディションは？【徳島】
フォーカススポーツです。
けが人が続出し、首位から3位へと転落した徳島ガンバロウズ。
首位奪還に向け、練習に励む選手たちを取材しました。
（小林康法HC）
「ずっと守ってきたリーグ戦・首位の座を香川さんに明け渡して、現状3位に落ちてしまったことは悔しい気持ちがあります」
練習は次節の対戦相手、金沢武士団の分析から始まりました。
（小林康法HC）
「一番はここまでいけたら最高だね。ボールと人がしっかり動いて判断がはやく。ワンサイドがダメだったらすぐボールをサイドに動かして、そこからできたギャップを使って、プレーを2フィートで2回目・3回目ドライブ」
試合のカギを握るのはオフェンス。
得点源のアダムスとマクラフリンをけがで欠く中、全員が点をとれるよう、持ち味である速いテンポの攻撃を再度確認します。
（小林康法HC）
「美勇士はここ受けたらこっち寄ってきたら、とっさにポンとパス出せばいいし、一回ストップしてパスでもいいしハンドオフ」
（小林康法HC）
「ついてるのにいるだけになっちゃってるから、ついたならちょっとでも、もっと邪魔しよう」
（小林康法HC）
「誰がリーダーシップ発揮して、一回ハドル組むとか、ここ集中しよう今ターンオーバーって声かけてる」
「これでいいの試合中、全部流れ持っていかれて終わりだよ。今もターンオーバーなってないけど、試合中レイアップ」
「誰が言うの選手の中で、今のこれじゃあ、ハドルを組んでリーダーシップを発揮してここ一回集中しようね」
「ミスは起こる、その後しっかりとチームとしてつながって、それを修正しないと誰が何とかするの、俺も言いたくないって選手で解決してよ」
前回の対戦で金沢とは1勝1敗。
2勝を勝ち取るためには前節、今季最多の41点を記録したエース・ドーソンや、3ポイントシュートの成功率35％を誇る森山らの活躍が不可欠です。
（ドーソン選手）
「2連勝しっかりと揃えていきたい。前回金沢とあたったときは1試合負けてしまっているので、それを今回やり返す気持ちで」
「プレーはいいディフェンスを見せられたら。特にホームの試合ではいいプレー出せるので」
（森山選手）
「現状3位になってしまいましたけど、僕たちの目標は最終的にプレーオフで優勝することなので、そこまでにしっかりと自分たちのプレーを仕上げて、プレーオフにいい状態で臨んでいけたら」
（小林康法HC）
「必ずガンバロウズのブースターのみなさんの熱い声援と後押しがチームを鼓舞してくれると思うので、ぜひこの後も一緒に戦っていただきたい」
今シーズン残り12試合。
あと一つ勝てばプレーオフ進出が決まりますが、首位奪還には2勝が絶対条件。
負けられない試合が続きます。