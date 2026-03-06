イラン情勢悪化で食卓に影響も…高騰続く卵は1パック15円↑キャベツは5%ほど値上がりの試算も
イラン情勢の悪化は私たちの食卓にも影響しそうです。高騰が続く卵が1パック15円、キャベツは5%程度値上がりするとの試算がでています。
横浜市のスーパー。売り場に並ぶ、新鮮な野菜や肉。値上がりが懸念されています。仕入れ担当者と配送員が気にしているのは、ガソリンの価格です。
配送員
「（ガソリンは）上がっていますね」
スーパーセルシオ和田町店 鶴田聡 部長
「上がっているの？商品の値段も上げざるを得ないんじゃない？」
配送員
「やっぱり少しずつ…」
きょう、原油の先物価格は一時、1バレルあたり82ドル台と、およそ1年8か月ぶりの水準に。今週、1リットル158円台のガソリン価格が再来週には170円前後になる見通しです。
スーパーセルシオ和田町店 鶴田聡 部長
「配送コストと資材ですかね。この2つがストレートに来てしまう。原油高になるとトレイが値段上がったり、ラップが上がったり。値段を上げざるを得なくなる」
原油の先物価格がさらに上がれば、専門家は半年後には肉が全般的に2%近く値上がりすると試算。高値が続く卵も、1パック15円程度値上がりする可能性があると分析します。
客
「毎日食べるものではあるので、そういったところが高くなってくると家計としては結構大変」
また、野菜では、▼にんじんは5.7%、▼キャベツは4.5%など、大きく値上がりする可能性があります。
プラスチックは使わないのに、なぜ野菜まで高くなるのか？
神奈川県の農場。春に向けた準備が進んでいます。
松原農園 松原弘和 社長
「（Q．何を植えているのか？）トウモロコシです」
畑では、トラクターや保温用シートを張る機械など、重機がフル稼働。この農場では、燃料費は去年1年で100万円以上。このままだと燃料費は50万円以上増えかねません。
さらに問題なのが…
松原農園 松原弘和 社長
「こちらがすべて肥料です。材料はほとんど輸入だと思います」
肥料の主な原料は窒素。天然ガスから作られるため、原油価格に連動します。円安などで数年ですでに1.5倍になっていますが、さらなる高騰も懸念されます。
松原農園 松原弘和 社長
「（値上がり分は）農家が吸収するというか、利益を減らしていくだけ。野菜の値段がある程度暴落しないような仕組みが欲しい」
けさ、鈴木大臣は…
鈴木憲和 農水大臣
「営農が継続できる状態を作るのが我々の使命」
食卓にも、生産者にも、スピード感のある対応が問われています。