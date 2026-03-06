演歌歌手の石川さゆり（68）が、俳優の戸田恵子（68）や娘とともに自宅で女子会を行ったことを報告。ひな人形を前に横になる親子ショットを披露した。

【映像】石川さゆり、顔出し親子3世代ショット

石川は、これまでにもInstagramで、自身の誕生日に母と娘にお祝いしてもらう様子や、ひな祭りに豪華な料理を囲む親子3世代ショットなどを公開してきた。

2026年3月5日の更新では、自宅の和室に飾ったひな人形を背に、「1日遅れのおひな様です。お友達も来て、女子会になりました。今年も、おひな様のご飯はサフランライスのちらし寿司。ローストビーフ、赤貝のぬた、菜の花ごまあえ、はまぐりのお吸い物、ほたるいか、デザートはラズベリーとサワークリーム 戸田恵子ちゃんがお料理の写真を撮ってくれました」と娘と写る親子ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「何より、お写真が2人とも美しすぎます」「女子会めちゃくちゃ楽しそうですね！ お料理もすごく美味しそう！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）