俳優の岡本圭人（32）が6日、大阪市内で開かれた出演舞台「おだまり、お辰！」の制作発表会見に出席した。

ダブル主演の藤山直美（67）演じる女中と、高畑淳子（71）演じる伯爵未亡人という主従関係を超えた絆で結ばれる2人の元に、未亡人の初恋の人（吉田栄作）が現れたことがきっかけでドタバタが起こる、笑いあり涙ありの新作人情喜劇。岡本は気ままで甘ったれた性格の未亡人の甥役を演じる。

これまでシリアス役の舞台は数多く演じてきたが喜劇はこれが初めて。しかも、共演者にベンガル（74）や柄本明（77）ら実力派のベテラン俳優がズラリと並ぶ構図だったためか「はあ…めちゃくちゃ緊張してます」とひと言。父・岡本健一（56）とも共演経験もある藤山からは「お父さんとはよく一緒にさせていただいたんですがジュニアは初めてで。お世話になると思います」と激励されたこともあってか、「父の名に恥じないように演技が出来ればと思っています」と緊張気味に決意を語った。

大阪・新歌舞伎座で5月10〜31日、東京・明治座で6月12〜21日に上演。