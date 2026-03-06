「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が試合前練習で異例のフリー打撃を行った。右中間の看板を越える特大の一撃に、記者席に詰めていた海外メディアも爆笑した。

グラウンドに登場するとソフトバンクの王貞治会長とがっちり握手をかわした大谷。その後は村上と言葉をかわしながら、順番を待った。

ツートンカラーのバットを手にケージに入ると、２スイング目に右翼席上段へ。さらに４、５スイング目に連発するとスタンドが大きく沸いた。

二回り目には鋭い打球を連発し、４スイング目に右中間の看板を越える特大弾。練習を見ていた海外メディアが爆笑する異例のシーンで、スタンドは騒然となった。

さらに三回り目も柵越えを連発した大谷。台湾の選手達も三塁ベンチ前で大谷の打撃練習を見つめていた。２１スイングで１０本の柵越え。看板直撃＆上部に当たった打球は４本だった。終了時には大きな拍手が沸き起こり、東京ドームは一気にファンのボルテージが上がった形になった。

大谷が試合前にフリー打撃をするのは異例。昨年のワールドシリーズでは練習日に屋外で打つことはあったが、試合前練習ではなかった。屋内で打ち込んで試合に臨むルーティンを持つだけに、珍しい調整となった。