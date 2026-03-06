宮崎駅と宮崎港が直結！ 幹線街路「宮崎駅東通線」38年の時を経て全線開通へ

宮崎県宮崎市は、JR宮崎駅周辺と宮崎港を結ぶ幹線街路「宮崎駅東通線」が全線開通すると発表しました。

1988年（昭和63年）の事業着手から約38年を経て、未開通だった「3工区」（延長502m）が完成します。

交通の円滑化だけでなく、防災機能の向上や良好な景観創出など、多面的な効果が期待されています。

宮崎市における東西交通の重要な軸となる都市計画道路が、長年の歳月を経てついに完成を迎えます。

同市は、JR宮崎駅東口周辺から宮崎港へと至る幹線街路「宮崎駅東通線」の未開通区間について、開通式典を開催し、一般供用を開始すると発表しました 。昭和時代の事業着手から約38年におよぶ歴史的なプロジェクトが結実します。

宮崎駅東通線は、宮崎市の中心拠点である宮崎駅エリアと、物流やフェリー拠点である宮崎港を東西に結ぶ重要な路線です。

全体の整備延長は2210メートルで、幅員は27メートルというゆとりある片側2車線（計4車線）の道路として整備されてきました。

今回新たに開通するのは、同線の最も東側に位置する「3工区」の延長502メートルです。この区間の整備には約9年間の期間と約36億円の事業費が投じられており、全区間総額では約105億円規模の大型事業となりました。

この路線の歴史は古く、1988年（昭和63年）に始まった宮崎駅東口の土地区画整理事業まで遡ります。

これまでにも、2024年（令和6年）4月には中央部の「2工区（322m）」が開通するなど、段階的に整備が進められてきました。そして今回、残る3工区が完成することで、全線が一本に繋がることになります。

宮崎市の清山知憲市長は、自身の公式SNS（旧Twitter）において、「明日、事業開始から38年が経過した宮崎駅東通線（ひがしとおりせん）がいよいよ全線開通します」と投稿し、関係者への感謝の意を表明しました。長きにわたる事業の完了に対する感慨がうかがえます。

この道路の全線開通により、宮崎駅東部地区の交通渋滞の緩和や円滑化が図られることはもちろん、多面的な整備効果が見込まれています。

幅員の広い道路は、災害発生時の避難路や緊急輸送道路としての機能も担い、地域の防災力向上に寄与します。

また、十分な歩道空間の確保によって歩行者や自転車の安全性が高まるほか、電線類を地中化する無電柱化事業も行われており、景観に配慮された快適な歩行空間が創出されています。

開通に先立ち、地元では開通の機運を盛り上げるためのプレイベントも企画。地元の檍（あおき）小学校の6年生を対象としたお絵かきイベントが実施され、新しい道路に親しみを持ってもらう取り組みが行われています。

一般車両が通行可能になるのは、同日の14時からです。38年の時を経て完成した宮崎市の新たな「東西のシンボルロード」が、地域の生活や産業を支えていくことになります。