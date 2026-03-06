【元女子アナウンサー】が中洲で泥酔…“大好きな仕事”を辞めた理由：家、ついて行ってイイですか？
3月1日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、福岡・中洲で出会ったじゅらさん（25）の家について行きました。
【動画】元女子アナウンサーが中洲で泥酔…“大好きな仕事”を辞めた理由
仕事帰りの女性を発見！ 「これからバーに飲みに行く」というじゅらさんに「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「飲み終わった後、考える」とのことで、待つこと3時間…。今度はベロベロに酔っぱらったじゅらさんを発見！
テキーラをたくさん飲んだそうですが、「今日だけじゃない」と、土佐弁で楽しそうに話します。
高知県出身のじゅらさんは、高知大学を卒業後、福岡のケーブルテレビでリポーターとして活躍。「いろいろあって辞めちゃった」そうで、今は次の就職が決まるまで、夜の仕事をしています。
「（パートナーは）5年間不在。あまり酒癖が良くないので、そこかもしれない（笑）」と自己分析するじゅらさん。
お家に到着！ 物が少なく、部屋はきれいに片付いています。
冷蔵庫の中も整理整頓されており、作り置きの手料理も！
普段は床で食事をしているそうで、取材Dが「どんな感じで仕事していたんですか？」と聞くと、リポーターをしている動画を見せてくれました。
じゅらさんは、取材や編集など、「自分がやりたいことを全部できる仕事は何か」と考えた結果、ケーブルテレビに就職。しかし人間関係がうまくいかず、さらに自分の中で抱えることが多くなり、退職したと話します。
ここでじゅらさんが、滝川クリステルの角度でニュース読みに挑戦！ どうやら、ニュース原稿を読むのは苦手（？）なよう(笑)。
すっかり心を開いたじゅらさんは、取材D相手にふざけるなど、泥酔モード炸裂！
「酒が飲めるだけでここまできた。それしか特技がない。前の会社も、それを作文に書いたら受かった！」とぶっちゃけます。
お酒が入って楽しそうなじゅらさんですが、友達の数は1人。「友達も彼氏もできなくて、何がやばいと思います？」と切実な悩みを打ち明ける展開に。
その後はさらに酒を飲み、「仕事、何が向いてると思います？」と人生相談！
気づけば朝6時を過ぎ、最後はじゅらさんに「もう帰って(笑)」と言われてお開きになりました。
中洲でじゅらさんの家について行ったら…大好きだった仕事を退職し、次の人生に悩む孤独なベロベロ女性のリアルが見られました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
▼東日本大震災から15年…母と涙の再会
▼ある日、妻が全盲に…思い出す桜の記憶
▼旬の魚で自宅ご飯！料理男子㊙レシピ
▼小樽のスナックママ！結婚生活の悩みは？
【動画】元女子アナウンサーが中洲で泥酔…“大好きな仕事”を辞めた理由
仕事帰りの女性を発見！ 「これからバーに飲みに行く」というじゅらさんに「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「飲み終わった後、考える」とのことで、待つこと3時間…。今度はベロベロに酔っぱらったじゅらさんを発見！
テキーラをたくさん飲んだそうですが、「今日だけじゃない」と、土佐弁で楽しそうに話します。
「（パートナーは）5年間不在。あまり酒癖が良くないので、そこかもしれない（笑）」と自己分析するじゅらさん。
お家に到着！ 物が少なく、部屋はきれいに片付いています。
冷蔵庫の中も整理整頓されており、作り置きの手料理も！
普段は床で食事をしているそうで、取材Dが「どんな感じで仕事していたんですか？」と聞くと、リポーターをしている動画を見せてくれました。
じゅらさんは、取材や編集など、「自分がやりたいことを全部できる仕事は何か」と考えた結果、ケーブルテレビに就職。しかし人間関係がうまくいかず、さらに自分の中で抱えることが多くなり、退職したと話します。
ここでじゅらさんが、滝川クリステルの角度でニュース読みに挑戦！ どうやら、ニュース原稿を読むのは苦手（？）なよう(笑)。
すっかり心を開いたじゅらさんは、取材D相手にふざけるなど、泥酔モード炸裂！
「酒が飲めるだけでここまできた。それしか特技がない。前の会社も、それを作文に書いたら受かった！」とぶっちゃけます。
お酒が入って楽しそうなじゅらさんですが、友達の数は1人。「友達も彼氏もできなくて、何がやばいと思います？」と切実な悩みを打ち明ける展開に。
その後はさらに酒を飲み、「仕事、何が向いてると思います？」と人生相談！
気づけば朝6時を過ぎ、最後はじゅらさんに「もう帰って(笑)」と言われてお開きになりました。
中洲でじゅらさんの家について行ったら…大好きだった仕事を退職し、次の人生に悩む孤独なベロベロ女性のリアルが見られました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
▼東日本大震災から15年…母と涙の再会
▼ある日、妻が全盲に…思い出す桜の記憶
▼旬の魚で自宅ご飯！料理男子㊙レシピ
▼小樽のスナックママ！結婚生活の悩みは？