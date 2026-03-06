3月30日よりNHK総合で放送される夜ドラ『ラジオスター』の記者会見がNHKで行われ、主演の福地桃子、共演の甲本雅裕、常盤貴子、企画・演出の一木正恵が登壇した。

参考：NHKドラマ『ラジオスター』輪島市で撮影 福地桃子「心に届けられるものがあると信じて」

本作は、奥能登のとある町を舞台に、予算もスタジオもない中で臨時災害放送局（災害FM）を立ち上げ、“笑い”を届けようと奮闘する人々の姿を描く群像劇。

冒頭、企画・演出の一木は、「眼差しはフェアでいたいとずっと考えてきました」と挨拶。地震と豪雨で被災した奥能登を舞台にした点について、「傷ついた被災地という側面もありますが、コミュニティを取り戻そうと、発火するように燃えている人たちを描きたい。そのエネルギーに尊敬と憧れを持って人間たちを描く、そんなつもりで愛を込めて仕上げました」と、本作に込めた並々ならぬ決意を明かした。

ドラマ初主演となる福地は、完成した第1週をキャスト陣と共に鑑賞したばかり。「みんなで『とってもいいドラマになったね』と笑い合いました。今の能登の風景や人の思いが刻まれている作品です。柔らかい気持ちが届くようなドラマになっていたらいいなと願っています」と手応えを口にした。

記者から「能登の皆さんに届けたいものは？」と問われると、キャスト陣はそれぞれの視点から言葉を紡いだ。本作の撮影で初めて能登を訪れたという福地は、撮影前のロケハンで地元の人々と対話した経験を振り返る。「実際にそこにあったものを感じながら、人から出た言葉や空気をなるべくそのままの温度感でドラマに刻んでいきたいと強く感じました。美しい自然に癒やされる一方で、複雑な感情も芽生えましたが、『ラジオスター』の『笑いにこだわる前向きな明るいエネルギー』が、人の気持ちを柔らかくほぐすことができるのではないかと思っています」と語った。

一方、震災前にも能登を訪れたことがある甲本は、「前と後を見て、すごいことが起きたんだなと痛感しました」と率直な思いを吐露。しかし、現地の人々との交流の中で気づきがあったという。「言葉で言われたわけではありませんが、『人は生きている限り、笑いに向かっていくんだよ』と言われているような気がしました。落ち込んで笑いを忘れているような人たちが、ドラマを観終わった後、みんなと同じ目線で笑いに向かって歩いていける、そんなドラマになったらいいなと思います」とコメントを寄せた。

NHK連続テレビ小説『まれ』の出演を機に能登と深い縁を持ち、震災後もボランティア活動などで現地を訪れていた常盤は、涙ぐみながら思いを打ち明けた。「被災して時間が経ち、不安がある中で、ロケ隊が町にやって来て毎日撮影をしている。その姿を受け入れてくださる皆さんの輝いた笑顔が、本当に涙が出るほど嬉しくて……。能登の皆さんが地元を誇りに思えるような、そんなドラマになれば」とメッセージを送った。

自身は被災していない立場から、被災者である小野さくらを演じるにあたっての葛藤を問われた常盤。「被災していないので、そこを語ることはできないという思いがありました。ただ、制作陣が私の活動や発言を汲み取り、セリフに入れ込んでくださった。擬似体験をさせてもらうことで、少しでも近づくことができたのかもしれません。そして、すべてに涙が出そうになるけれど、能登の人たちがそうしているように『笑顔で聞く』ということも大事だと思い、心に留めて演じていました」と、真摯な役作りについて明かした。

最後に、初主演の福地の印象について話題が及ぶと、現場の温かい雰囲気が垣間見えた。甲本が「『ももちゃん』と呼んでいますが、彼女は本当に『カナデ』そのもの。どうなってしまうか分からない新鮮度を持っていて、いるだけでありがたい存在です」と称賛すると、常盤も「ももちゃんがいる現場は穏やかで話しやすく、柔らかい空気になるんです」と笑顔で同調。福地も「お二人の『大丈夫』と言わずとも見守ってくれている安心感がすごくありました」と返し、チームワークの良さを伺わせた。（文＝石井達也）