竹内涼真、嵐・二宮和也と最初に会ったときの“衝撃”明かす「なんで俺、こんなに…」
俳優の竹内涼真（32）が、6日放送のNHK『あさイチ』（毎週月〜金曜 前8：15）に出演。嵐の二宮和也の印象について語った。
【写真多数】仲が良さそう！二宮和也＆竹内涼真の2ショット
2人はTBS系日曜劇場『ブラックペアン』で共演。二宮がVTRで登場し、竹内とのオフ時の交流や人柄について語った。
スタジオでVTRを見た竹内は、悩むことがあるかと聞かれ「普段は悩まないようにしてるんですけど、たまに『どうしようかな』って悩むときがあるんですよ。そういう時に二宮君に話したりとか…。懐が大きいし、すごく僕のことを理解してくれているので。客観的に見て助言してくるので安心します」と語った。
二宮とは「すぐに仲良くなった」と振り返り。「最初にお会いしたときに…衝撃だったんですよね」と切り出し、「こんなにリラックスして、力の抜けている人いるんだって思って」と説明。「なんで俺、こんなに力入ってるんだろうって思って。最初（二宮を）マネしてたんですよ」「すごく自由で、『自由でいいんだ』って」と憧れたという。
博多華丸・大吉の博多大吉が「ほんと、いい意味で自由でね。撮影もスリッパで来られる方です」と明かすと、竹内は「『ブラックペアン』の時も、『え？メイクは、しないんですか？』って聞くと『うん。しなーい』って。『おはよー。じゃ、お願いしまーす』みたいな」とエピソードを話し、「本当に素敵です。カッコイイ」としみじみ語った。
25歳くらいの時に出会ったといい、「なんかわかんないけどもどかしさがあって、ちょうどその時も悩んでいた時期」「こういう生き方もありなんだって知ったというか」と振り返り。鈴木奈穂子アナウンサーが「すごく大きな出会いだったんですね」と問いかけると、大きくうなずいていた。
