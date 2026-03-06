普段のド派手なフェイスペイント姿とは一線を画す、美形ビジュアルにファンも釘付け。人気日本人女子レスラーが公開したオフショットが話題となっている。

【画像】日本人女子、ドアップ自撮り“素顔”のオフショット

WWE女子スーパースターのアスカが日本時間3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の名前がかたどられたブレスレットをアピールする自撮りショットを公開した。

ナチュラルメイク姿で撮影された写真では、「ASUKA」「KANACHAN」「EMPRESS（女帝）」などの文字が並ぶブレスレットをアピールするポーズでパシャリ。普段の極悪ヒールキャラからは想像もつかない柔和な表情が印象的な1枚となっている。

ファンもリプライで「めっちゃいいね」「アスカ、美しい」「そのブレスレット、めっちゃ好き」「みんなアスカが大好きで、感謝しています」と大絶賛。同1日に行われたプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」では惜しくも敗れたアスカだが、得意の“毒霧”を久々に披露するなど随所で爪痕を残し、健在ぶりをアピール。次なるストーリー展開にも注目だ。

