◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦する。「1番・DH」で先発出場するドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にグラウンドでのフリー打撃に登場。大歓声が東京Dにこだまする中、ビジョン直撃弾2発、看板直撃弾2発など150メートル級のアーチを連発し21スイングで10本の柵越えを見せ盛り上げた。

午後5時25分に大谷が姿を見せると、球場からどよめきが起こった。そしてフリー打撃では、大谷が打席に入ると、さらにその声は大きくなった。三塁側ベンチ前には台湾の選手数人が出てきて見守った。21スイングで10本のサク越えを放ち、右翼の看板を超える大きな当たりも含め、ビジョン弾2本、看板弾2本と推定飛距離150メートル弾を連発した。スタンドではスマートフォンを構えたファンが驚きの声を上げた。ラスト1発がスタンドに突き刺さると、大谷は笑みを浮かべ侍ナインらとグータッチ。ファンだけでなく両軍選手が興奮した表情を見せる中、駆け足でベンチ裏に引き揚げた。

衝撃の大谷のフリー打撃に「大谷仕上がった！」「打球速度えげつな…」「終了後のグータッチがエモい」「侍選手も台湾選手も興奮してた笑」「エグいエグい！」「打球音、異次元すぎ笑」など大きな反響を呼んでいる。

午後7時の試合開始を前に開幕戦のスタメンが発表され、大谷は「1番・DH」、2、3日のオリックス、阪神との強化試合には5、6番で出場し、6打数3安打1本塁打と仕上がりの良さを見せつけた吉田が、村上に代わって4番に入った。