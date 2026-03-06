【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドのプエルトリコで行われるＡ組と、米国でのＢ、Ｄ組の監督、選手らは５日、６日の開幕を前に記者会見に臨んだ。

米国の記者会見には、大リーグで昨季５３本塁打をマークして２年連続３度目のア・リーグ最優秀選手に輝いたジャッジ（ヤンキース）、両リーグ最多６０本でア・リーグ本塁打王のローリー（マリナーズ）、５６本でナ・リーグ本塁打王のシュワーバー（フィリーズ）とメジャーを代表する強打者がそろい踏みとなった。ジャッジは「僕たちの強みの一つは、もし僕が打てなくても、後ろにシュワーバーやカル（ローリー）がいて、打ってくれることだ」と誇らしげに語った。

英国「世界を驚かせる」

英国の選手たちは初出場で１勝を挙げた２０２３年大会を超える活躍を誓った。「才能がない選手は一人もいない。僕たちは世界を驚かせるつもりだ」とチーム力に自信を見せたのは、英連邦のバハマ出身のチザム（ヤンキース）。英国やバハマでの野球人気を高めるチャンスと捉え、「子どもたちの人生を変えるきっかけになるなら、本当に素晴らしい」と意気込んだ。