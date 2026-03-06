『かんかん橋をわたって』草野誼×『東京深夜少女』もてぃまが描く愛憎劇『黒衣の妹は私を許さない』
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、3月6日昼12：00より『黒衣の妹は私を許さない』の連載を開始した。同作は、原作が『かんかん橋をわたって』の草野誼先生、作画が『東京深夜少女』もてぃま先生という異色タッグで贈る珠玉のサイコサスペンスだ。
○あらすじ
大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。
けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら？
ふたごの、歪な宿命を巡る愛憎劇。
○担当編集からのおすすめコメント
『かんかん橋をわたって』草野誼先生原作の、どこか懐かしい少女漫画の世界を、『東京深夜少女』もてぃま先生が甘く残酷な筆致で描く本作は、"ふたご"の歪な宿命をめぐる愛憎劇です。
正反対な気質をもつ主人公ふたご達。海姫の狂気には「もっとやれ」と思ってしまうし、山姫の健気さには「どうか負けないで」と応援したくなってしまいます。
読み進めるほど先が読めない展開の濃ゆさと世界観を、どうぞご堪能ください。
○『黒衣の妹は私を許さない』一部を試し読み!
(C) Yoshimi Kusano・Moteima / Cygames, Inc.
○あらすじ
大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。
けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら？
○担当編集からのおすすめコメント
『かんかん橋をわたって』草野誼先生原作の、どこか懐かしい少女漫画の世界を、『東京深夜少女』もてぃま先生が甘く残酷な筆致で描く本作は、"ふたご"の歪な宿命をめぐる愛憎劇です。
正反対な気質をもつ主人公ふたご達。海姫の狂気には「もっとやれ」と思ってしまうし、山姫の健気さには「どうか負けないで」と応援したくなってしまいます。
読み進めるほど先が読めない展開の濃ゆさと世界観を、どうぞご堪能ください。
○『黒衣の妹は私を許さない』一部を試し読み!
(C) Yoshimi Kusano・Moteima / Cygames, Inc.