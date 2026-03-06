【Chip ‘n’ Dale COLLECTION】 3月13日 発売

ぬいぐるみ 各3,600円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、4月2日のチップとデールの誕生日に先駆け「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」を、ディズニーストア店舗では3月13日より、一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月10日より順次発売する。

「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」には、くまのパジャマを身につけたチップとデールに加え、今年はクラリスも仲間入り。ラインナップは、頬に手を添えながらウインクしているチップとデールや、ハートを抱えるクラリスのぬいぐるみをはじめ、エコバッグやミニタオルといった雑貨まで幅広く展開される。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、フードを外すことも可能で、それぞれ違ったスタイルを楽しめるのがポイント。また、部屋を賑やかに彩るカーテンタッセルが登場。チップとデールがカーテンに抱きつくデザインがキュートで、ペア使いもできる。そのほか、クリアファイルやメモセットなど学校やオフィスで活躍するステーショナリーも用意されている。

巾着 1,200円/ メモセット スタンド付き 1,200円/ キーチェーン 1,200円/ ミニタオル 900円

「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」商品の一部を紹介

【ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】

価格：各2,600円

【チップ マルチポシェット】

価格：4,000円

【チップ＆デール、クラリス ショッピングバッグ・エコバッグ】

価格：1,100円

【カーテンタッセル】

価格：2,800円

【チップ＆デール、クラリス シール・ステッカー ダイカット Sticker Collection】

価格：700円

「うるぽちゃちゃん」にチップとデールのぬいぐるみが登場！

「うるぽちゃちゃん」に、誕生日仕様のチップとデールのぬいぐるみが登場。カラフルなパーティーハットをかぶり、“BIRTHDAY”のガーランドを持って、お祝いにぴったりのデザインに仕上げられている。

【うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ】

各1,800円

(C) Disney