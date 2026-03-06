【ディズニー】チップとデールの誕生日前に「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」3月13日発売今年はクラリスも登場。ふわもこ素材のぬいぐるみや雑貨がラインナップ
【Chip ‘n’ Dale COLLECTION】 3月13日 発売
ぬいぐるみ 各3,600円
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、4月2日のチップとデールの誕生日に先駆け「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」を、ディズニーストア店舗では3月13日より、一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月10日より順次発売する。
「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」には、くまのパジャマを身につけたチップとデールに加え、今年はクラリスも仲間入り。ラインナップは、頬に手を添えながらウインクしているチップとデールや、ハートを抱えるクラリスのぬいぐるみをはじめ、エコバッグやミニタオルといった雑貨まで幅広く展開される。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、フードを外すことも可能で、それぞれ違ったスタイルを楽しめるのがポイント。また、部屋を賑やかに彩るカーテンタッセルが登場。チップとデールがカーテンに抱きつくデザインがキュートで、ペア使いもできる。そのほか、クリアファイルやメモセットなど学校やオフィスで活躍するステーショナリーも用意されている。
巾着 1,200円/ メモセット スタンド付き 1,200円/ キーチェーン 1,200円/ ミニタオル 900円
「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」商品の一部を紹介【ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン】
価格：各2,600円【チップ マルチポシェット】
価格：4,000円【チップ＆デール、クラリス ショッピングバッグ・エコバッグ】
価格：1,100円【カーテンタッセル】
価格：2,800円【チップ＆デール、クラリス シール・ステッカー ダイカット Sticker Collection】
価格：700円
「うるぽちゃちゃん」にチップとデールのぬいぐるみが登場！
「うるぽちゃちゃん」に、誕生日仕様のチップとデールのぬいぐるみが登場。カラフルなパーティーハットをかぶり、“BIRTHDAY”のガーランドを持って、お祝いにぴったりのデザインに仕上げられている。【うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ】
各1,800円
(C) Disney