¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û¹äÏÓ£Â£É£Ç£³·ãÆÍ¤«¡ÄºÇ·ãÀï¶è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¡¼çË¤·ç¤¯¿ÀµÜ²¦¼Ô¤éÇÈÍð¤ÎÂÐÀï·èÄê
¡¡Âè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£³·î£±£¹Æü¤«¤é£±£³Æü´Ö¡á¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì£³£²¹»¤Î·ãÆÍ¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£³«²ñ¼°¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤Ï¡¢Á´¹»¼ç¾¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢ËÌ¾È¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î¼êÂå¿¹ßêÅÍ¡Ê¤Æ¤·¤í¤â¤ê¡¦¤¤é¤È¡Ë¼ç¾¤Ë·èÄê¡£½çÄ´¤ËÆüÄø¤¬¾Ã²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢£³£±Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢ºò²ÆÇÆ¼Ô¡¦²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¡¢»³Íü³Ø±¡¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÅê¼êà£Â£É£Ç£³á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸Ãæ¡£·²Íº³äµò¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢»çº°¤ÎÍ¥¾¡´ú¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ËÜÌ¿¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ëàÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼êá¿¥ÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë²£ÉÍ¤À¡£ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¶Ã°Û¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò¸Ø¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ¡Ö£±¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢Âè£²Æü¤Ë¼ÂÎÏ¹»¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤à¡£¿·¥Á¡¼¥à¤â¸ø¼°Àï£²£²¾¡£±ÇÔ¤ÈÈ×ÀÐ¤Ç¡¢¾®Ìî¡¢ÃÓÅÄ¡¢¹¾ºä¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£³Ç¯¡Ë¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÇË²õÎÏ¤âÂç²ñ¶þ»Ø¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ºò½©¤Î³ÆÃÏ¶è²¦¼Ô¤¬°ì¥«½ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡ÖºÇ·ãÀï¥¨¥ê¥¢¡×¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´ØÅì²¦¼Ô¤Î»³Íü³Ø±¡¡¢¶áµ¦ÇÆ¼Ô¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»²¦¼Ô¤ÎËÌ¾È¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ÏÂç²ñ£´ÆüÌÜ¤ÎÂè£±»î¹ç¡¢¿ÀµÜÂç²ñ·è¾¡¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¶å½£¹ñºÝÂçÉÕÂÐ¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤À¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ï¡¢¿ÀµÜ£Ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¼´¤ÎÌ¶ÎéæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤Çº£Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æï¾ëÍ´²ð´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ÇÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤À¤±¡×¤È·ëÂ«¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½øÈ×ÀïºÇÂç¤Î»³¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢£±£¹£´¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿ÆóÅáÎ®¡¦¸ÖÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡¤¬ÅÐ¾ì¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¡¢Ä¹ºêÆüÂç¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤â¶å½£Âç²ñ·è¾¡¤Ç¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¼ÂÎÏ¹»¤Ç¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£Â¾¤Ë¤âÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ä¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¹»¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹âÌ©ÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²Æ½ÕÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à²Æì¾°³Ø¤Ï¡¢Âç²ñ½éÆü¤Î³«ËëÀï¤Ç¸Å¹ë¡¦Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ËöµÈ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£Õ¡½£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÀ®½Ï¡££±£µ£°¥¥í¤Î¹äµå¤Ë²Ã¤¨¡¢Åß¾ì¤ËËá¤¤¤¿µå¼Á¤Î¸þ¾å¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¹½¤¨¤À¡£º£Âç²ñ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë£Ä£ÈÀ©¤òÀïÎ¬¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ò°ú¤½Ð¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾Àª¤Ç¤Ï¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºå¶Í°þ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥×¥íÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦µÈ²¬¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈÂç·¿º¸ÏÓ¡¦ÀîËÜ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ï¶¯ÎÏ¡£½©¤ËÏªÄè¤·¤¿¼éÈ÷¤Î²ÝÂê¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹îÉþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£±À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÄ¹ºêÀ¾¡¢¹âÃÎÇÀ¤é¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢£´µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¹»¤¬¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯ÀëÀÀ¤ÎÀ¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢À»ÃÏ¤Ç¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£