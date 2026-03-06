株式会社ニコンイメージングジャパンが運営するフォトライフスタイルWEBメディア「NICO STOP（ニコストップ）」は、ブランドコンセプトである「写真がもたらす豊かさ」をテーマに、初のオリジナルドラマ『ひかりと、まばたき。』を制作。NICO STOPの公式YouTubeにて公開中です。

俳優/フォトグラファーとして活躍する古屋呂敏さんと、映像ディレクターの橋本侑次朗さん、写真家/映像監督の軍司拓実さんがタッグを組み、全編を最新のシネマカメラ「ZR」とNIKKOR Zレンズで撮影。廃校が決まった学校を舞台に、主人公がカメラを通して、さまざまな出会いや再会を果たす物語です。写真が記憶や感情を呼び起こし、人々の人生を豊かにしていく過程を、圧倒的な映像美で描きます。

ストーリー：「学校さ、取り壊しになるんだって。」知人からの久しぶりの連絡をきっかけに、思い出のアルバム作りのため母校を訪れる堤理仁。忘れかけていた学校での日々や、かつて想いを寄せていた人の記憶。思い出の景色を撮影する同級生との再会、ひたむきに夢を追う少女との出会い―。さまざまな人々と、カメラ越しに映る世界に触れるなかで、理仁は‟大切に残しておきたいもの”の輪郭を、少しずつ取り戻していく。古屋呂敏氏主演の、静かで美しい時間が流れる全3話のショートドラマ。

本作の撮影の思い出や見どころから、シネマカメラ「ZR」とNIKKOR Zレンズの魅力など、古屋さん、橋本さん、軍司さんにお話を伺いました。

作品のはじまりと撮影中の思い出

--『ひかりと、まばたき。』はとても美しくてあたたかいドラマとなっていますが、最初に企画を聞いた時の印象はいかがでしたか？

古屋：写真がもたらす豊かさを伝えるためにドラマを作るという企画がとても贅沢ですし、そこに自分がいられることにとてもワクワクしました。

軍司：話のあらすじからすごく素敵になりそうだなと思ったので、その撮影をやらせてもらうということが光栄でドキドキでした。

橋本：これまでもニコンさんのお仕事をしてきましたが、また違う形で新しい企画に関われて嬉しいです。廃校をテーマにしたドラマというのは、これまでもよくあったテーマだと思うので、そこの既視感をどう突破しようかというプレッシャーもありましたが、初めての皆さんとのお仕事で色々な刺激を受けました。

古屋：軍司さんとはプライベートで一緒にフォトウォークしたりすることもあって、仲良くさせていただいているのですが、橋本さんとも今回初めてご一緒して、僕もその作品作りの姿勢に刺激を受けましたし、完成した作品もとても素敵でした。

軍司：呂敏さんのことは俳優さんというよりもフォトグラファーさんとして接しているので、こうしてカメラをテーマにした作品でご一緒出来て嬉しかったです。今回のストーリーも、キャラクターをがっつり作るというよりプレーンな状態も映す感覚がありました。呂敏さんがカメラを触り始めた頃も、もしかしたらこんな感じだったんじゃないかな？と考えながら、カメラを手にした時の楽しさが自然にリアルに表現出来れば良いなと思いました。

橋本：呂敏さんってすごくカッコ良いので、カメラ片手に廃校を歩くとなった時に、キザになりすぎてしまうかなあという懸念もあって。でも、呂敏さんの持っている内面から出るお芝居の温かさがあって、自然なシーンが撮れたなと思います。

古屋：僕自身もあまり撮影ということを意識せずに、楽しませていただきました。一つだけ「久しぶりにカメラを触る」というキャラクターで、僕はカメラをよく触っているので、そこだけドキドキしました（笑）。

--古屋さんはカメラ好きなので、撮影中も使っている機材など興味津々だったのではないでしょうか。

古屋：「どういう風に映っているんだろう？」ということがとても楽しみな撮影でした。シネマカメラ「ZR」が発売されたばかりだったので、「うわ、いいな！」ってとてもテンションが上がりましたし、「これいいですね〜」ってずっと言っていました。現場に来てくださるニコンのスタッフさんたちも皆さんカメラをぶら下げていて、こんなにカメラ好きの人だらけの空間って幸せだなって。

軍司：僕も映像を撮りながら、スチールもたくさん撮っていて。

橋本：軍司さんによるメイキング写真いっぱいありますよね？見たいなあ。

古屋：本当見たいです。ぜひどこかにアップして欲しいですね。

「リアルが息づくドラマ」作品の見どころ

--ストーリー的にはどんな所に注目して欲しいですか？

古屋：1話、2話、3話と物語が変わっていくので、それぞれに共感してくれる方や新しい発見があるかなと思います。

軍司：それぞれの話を撮っている場所によっても、絵のトーンが少しずつ変わっていって。それぞれの表情があって良いなと撮影的にも感じていました。「写真を撮る」という意味や考え方を描いたストーリーが、脚本を読んだ時から素敵だなと思っていましたが、映像となった時によりグッとくるなと。

橋本：廃校の小学校での撮影で、呂敏さんと子供達のシーンがあるのですが、僕も呂敏さんもすごく気に入っているシーンです。企業の広告としてのドラマというだけではなく、子供達にとっても、その学校にとっても、もちろん僕たちにもドラマの価値みたいなものをのっけられたなと思うシーンになっていて。完全なフィクションではなくて、リアルもしっかり息づいているなと感じてもらえるシーンが2話、3話とたくさん出てくるので楽しんでいただきたいです。

古屋：今回の撮影で、橋本さんが「くたびれた呂敏も見たいんですよ」と言った言葉がすごく印象に残っていて。ドラマなどではキラキラしている役をやらせていただくことも多くて、それも楽しいのですが、もっと素の人間っぽく、壁にぶち当たるキャラクターも演じてみたいなと思っていたので。

橋本：主人公の理仁は社会人として働いているので、日常はもっと仕事が忙しかったり、上司にぺこぺこしている可能性がありますからね。

--先日、呂敏さん主演の映画『愛のごとく』も拝見しまして、夢破れた男を見事に演じていらっしゃいましたね。

古屋：観ていただいて嬉しいです。キラキラしているかと思ったら、悪い役も多いので、本作での理仁の様な爽やかなキャラクターは僕にとってご褒美の様なものです（笑）。

シネマカメラ「ZR」＆NIKKOR Zレンズに感じる凄さ

--シネマカメラ「ZR」とNIKKOR Zレンズの魅力はいかがでしたか？

軍司：サイズ感がすごく良くて身軽に作品が撮れるので、その機動力が魅力的だなと思いました。それでいて画質も全く妥協しないものだったので。「RED」というシネマカメラの色味を撮ることができて、そこが触っていてすごく嬉しかったですね。

橋本：僕は撮影現場では少し触っただけだったのですが、1話目の冒頭のシーンだけ自分で撮りに行った時にしっかりと使って。モニターで見て、確かに良い色味でなるほどなと思いました。

軍司：撮影をして編集する際のグレーティングという工程で、すごくジャンプアップするなと思ったんです。めちゃめちゃポテンシャルを秘めた状態の映像が撮れるので。

古屋：ZRの持つスペックの“遊び”の活かし方、余白の部分がちゃんと残っている感じが映像の中にもたくさんあって。

軍司：いつか呂敏さんにも映像作品を撮ってほしいですね。

古屋：俳優という仕事をしているからには、いつか映画を作りたいという気持ちは強くあって。ぜひチャレンジしていきたいですね。一つのテーマに対して、僕ら3人がそれぞれ作品を作る、というのも面白そうだなと思います。お2人の技術が凄すぎて落ち込みそうですが（笑）。

カメラの魅力、写真の楽しさにハマったきっかけ

--本作はカメラに触れたワクワクがつまったドラマとなっていますが、皆さんがカメラに興味を持ったきっかけを教えてください。

古屋：たぶん、生まれる前とかじゃないですかね？

橋本：すごい（笑）。

--前世からですかね（笑）。

古屋 ：（笑）。本当に好きになったきっかけは、モデルの仕事をはじめたことです。はじめたばかりの頃は自信がありませんでしたが、そんな僕を撮影の力でカッコ良くしてくれて。フォトグラファーさんのことを魔法使いだと僕は思っていて、皆さんの様に僕も魔法を使ってみたくて。

橋本：入口はカメラじゃなくて、映画や映像だったと思うのですが、この仕事をはじめてからレンズなどもある種ディグる様になってきて。アーティストのライブツアーに帯同して海外に行ったり、ライブに使う映像やMVを作る中で、色々なカメラを使ってみようと思って試しながら仕事をしていました。20代前半くらいで色々な種類のカメラやレンズを触ったことが良かったかなと思います。

たくさん撮れば撮るほど、自分がどういう絵が好きで、どういう画角が好みでということも分かってきますし、そういうことを重ねていくうちにさらに楽しくなっていきました。

軍司：2段階あって、1つ目は小学生の時におばあちゃんがコンデジを貸してくれて、それでお花を撮った時に「ジャポニカ学習帳の表紙みたいだな」って思ったことを覚えていて。子供心にすごくグッときたんですね。カエルをアップで撮ると、急に主人公になった様にも感じられて、写真の楽しさを感じた原体験かなと思います。

古屋：小学生でそんな言語化出来ていることが素晴らしいです！

軍司：ありがとうございます。そこから好きではありつつも本格的にやっていなくて、美大に入ってから、ポートフォリオを作る際に写真撮影をする必要もあって。大学の備品の一眼レフを使った時に「すげえな」って思ったんですよね。バイトでお金貯めて買ってからは、めっちゃ楽しくなって、そこから毎日カメラを持ち歩く様な人間になりました。

--本作を拝見した時もそうですが、皆さんのお話を聞いていてもすごく写真を撮りたい！と思いました。今日は貴重なお時間をありがとうございました。

『ひかりと、まばたき。』

■公開スケジュール

・2月25日（水）：第1話 「四角い空」

・3月7日（土）：第2話 「不器用なポートレート」

・3月14日（土）：第3話 「まばたきの向こう」

・3月15日（日）：Special Talk | 古屋呂敏×橋本侑次朗×軍司拓実

※全日程、すべてNICO STOP公式YouTubeアカウントにて19:00に公開予定です。

NICO STOP公式YouTube

URL：https://youtube.com/@nicostop

出演：古屋呂敏／福山香温／佐々木寿音／宝持沙那／本田ヒロト／但馬智／赤田耕哉

スタッフ：監督：橋本侑次朗

脚本：山科有於良

撮影：軍司拓実

スチール撮影：酒井貴弘／Fujikawa hinano

カラリスト：名渡山先人（ARTONE FILM）

ジェネラルプロデューサー／プランニングディレクター：緑川圭介（qwer）

プロデューサー：新城良明（OZU Inc.）／江見庄平（ikoi inc.）

メイキング撮影：國高奈緒／杉田大輔／川邊崇広