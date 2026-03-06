スクイーズが語る「幻のデビューアルバム」と運命の出会い、ザ・ルーツやポール・マッカートニーとの接点、再来日への想い

スクイーズが語る「幻のデビューアルバム」と運命の出会い、ザ・ルーツやポール・マッカートニーとの接点、再来日への想い