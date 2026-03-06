【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#53（2026年1月16日付け紙面に掲載）

【ツアー漫遊記】キャディー人生で最大の失敗劇…本当は思い出したくないけれど、そのすべてを話します

そろそろ正月気分も抜けて、プロゴルファーの皆さんはトレーニングを開始した頃だと思いますが、束の間のお休みは所属先やスポンサーへの挨拶回り、用具メーカーのイベントなどで忙しかったはずです。

実は、僕も同じです。

「キャディーなのに、なんで？」と思う方も多いでしょう。ツアーを転戦する愛車のキャンピングカーに貼ってあるステッカーは、支援してくださる企業や個人の方のものを合わせて18枚。居酒屋、イタリアンレストラン、警備会社、寝具メーカー、建築用塗壁仕上げ材の製造販売会社、キャンピングカーレンタル等々。例年は年末に皆さんの所へ愛車でご挨拶に回っています。

昨年末は森山友貴プロからのオファーでアジアンツアーの最終予選会が行われたタイに10日間滞在。帰国はクリスマス直前だったので、恒例の挨拶回りは新年になってしまいました。

支援者は、北は福島から南は九州の大分までいらっしゃいます。1月7日から関西圏を回り、2月には四国と九州に向かう予定です。申し訳ないのですが、関東と福島への訪問はシーズンに入ってからになるかもしれません。

ご挨拶に欠かせない手土産は、静岡・浜名湖の銘菓、春華堂さんの「うなぎパイ」です。3、4年前までは着慣れないスーツにネクタイを締めて行きましたが、「近年はラフな格好でお邪魔している」という話をゲンダイの担当者にしたら、「梅原さん、50歳を過ぎているんですから、新年の挨拶はちゃんとした格好で行った方がいいですよ」と言われてしまいました。確かにそうだなと思い、今回はスーツと革靴を持っていきました。スーツ姿で訪問すると、行く先々で「なんで、そんな格好で来た？」と言われましたが、引き締まった気持ちになって正解でした。

訪問先には前日までに電話を入れます。会社の事務所でお茶を飲みながら雑談し、1時間くらいで失礼するところもありますが、「こっちに来たら、お酒も飲むでしょ」と言われ、宴席やホテルを予約しておいてくれる方も。これが「挨拶回り」と言えるのかな（笑）。

ところで、国内では選手のキャディーバッグは電動カートに積むことが多いのですが、年末のアジアンツアー最終予選会は、久々にバッグを担ぎ、4日間でヘトヘトでした。

「こんなに体力がなかったっけ？」と、衰えを実感し、元日からトレーニングを開始したのですが、今回の挨拶回りで中断するわけにはいきません。24時間使える全国チェーンのフィットネスジムに入会し、時間をみつけてはマシンやバランスボールで汗を流しています。

神戸から舞鶴に向かう途中、京都の実家に寄って母親にも新年の挨拶をしてゆっくりしました。もちろんジムにも行きましたよ。このオフのテーマは体力アップです！

（梅原敦／プロキャディー）