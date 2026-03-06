飯豊町中津川地区では、今の時期、「山形花笠まつり」に向けた「すげがさ作り」が進められています。一方、5日、ベトナムで作られた笠が県内に届けられました。



「山形花笠まつり」は、毎年8月に山形市で行われる夏の風物詩です。去年は3日間で県内外から合わせて71万人が訪れ、夏の夜を彩りました。

3月4日、飯豊町の中津川地区です。ことしの山形花笠まつりに向けたすげがさ作りが行われていました。

「すげがさ」はスゲと呼ばれる植物の葉を針と糸で縫って作られます。中津川地区では、農作業のない冬場の収入源としてすげがさづくりが行われてきました。





高橋みどりさん(89)「スゲがパリパリになるので時々霧吹きをかけないといけない。スゲが乾燥して折れる」花笠生産組合長を務める高橋力夫さんは、笠の骨組みを作りを担当しています。花笠生産組合長 高橋力夫さん「年間の生産量は5000～6000個が続いていた。ピーク時の職人60人というのは笠を縫っていた人たちの数。骨組みを作る人はそのほかに10人いた」職人の高齢化とともに生産者、そして笠の生産量は減少し、現在はたった6人に。かつて冬場の仕事でしたが、最近は年間を通してすげがさを作っています。花笠生産組合長 高橋力夫さん「縁の下の力持ちじゃないが花笠のもととなるすげがさが中津川で作られることは自分たちの自信で誇り。スゲで編み縫った笠を持ってパレードを盛り上げてほしい」一方、新潟市の新潟東港。倉庫に到着したのは、ベトナムで生産された笠です。花笠の製造・販売を手掛ける山形市の「尚美堂」は、祭りで使用する笠不足を解消しようと去年から東南アジア・ベトナムの首都ハノイ郊外の村に製造の委託を始めました。その第一弾として500個のベトナム産笠が5日、山形市に到着しました。尚美堂・逸見良昭社長「今回500枚を入荷したがほとんど予約済み」ベトナムの笠は現地で「ノンラー」と呼ばれ、ベトナム産はヤシの葉でタケノコの皮を挟んで編みこみます。ことしは去年の倍、3000個の製造を委託しているということです。尚美堂・逸見良昭社長「ベトナムの笠は山形のすげがさを編む技術とはまた違うものだが技術の高さは引けを取らない。お互いの伝統文化を融合させ新たなものを作っていくことが今回の花笠でできたことはとてもよかった」「笠づくり」という共通点をきっかけに山形とベトナムの文化の交流が進んでいます。