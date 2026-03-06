中東有事でインフレ警戒、中銀利上げ観測が次第に高まる＝ロンドン為替



中東有事が長期化した場合のインフレが警戒されている。短期金融市場などでは中銀利上げ観測が次第に高まってきている。欧州金融市場では、ＥＣＢの利上げ確率を年末まで８０％、７月まででも５０％織り込んでいる。また、前田元日銀理事によると、日銀の４月利上げ確率は５０％だという。為替市場は目立った反応を示していないが、金利差よりも景気後退リスクに着目しやすいムードもみられている。



USD/JPY 157.59 EUR/USD 1.1607 EUR/JPY 182.90

