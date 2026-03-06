◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

プロ３年目の政田夢乃（なないろ生命）が１７位で出て４連続を含む６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算５アンダーで首位と６打差の８位に浮上した。

４連続バーディーで猛チャージした。後半の１０番は２メートル、１１番は１メートル弱、１２番は２メートル、１３番は１メートルに寄せて４連続バーディー。その後もパー５で着実にスコアを伸ばし、「アイアンショットがすごくいい感じで打てた」と笑顔がはじけた。

初日は３連続バーディーで発進。トップ争いに加わっていたが、後半の７番パー５で第３打をピン奥５メートルに乗せた後に５パットで痛恨のトリプルボギーをたたいた。ただ、「けっこう貯金があったし、まだアンダーだから大丈夫と前向きにプレーした。トリ（プルボギー）は悔しいけど、切り替えて頑張れた」と語った。

昨年はトップ１０に３度入ったが、メルセデス・ランク６２位でシード権には届かなかった。昨年のオフはタイで合宿したが「暑くてバテちゃう。海外の食事も得意じゃないのでやせてしまった」といい、今年は鹿児島や宮崎での合宿と地元の北海道で練習を重ねた。

愛くるしい笑顔で人気の２５歳は、沖縄名物のタコライスやポキ丼などを食べてパワーをチャージ。「まずは初優勝を目指して頑張りたい」と、プロ３年目の開幕戦で初Ｖをつかみ取る。（星野 浩司）