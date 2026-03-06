お笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるまが６日、都内でＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧 Ａｏ」商品説明会・試飲会＆「Ｂｅ ａ ｔｒａｖｅｌｅｒ」プロジェクト発表会に出席した。「週刊文春」で報じられた、タレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際報道後では、初めて報道陣の前に登場した。

サントリーから発売されている同商品が２０２５年１２月に、全国でリニューアル新発売。この日は、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から同プロジェクトの公式アンバサダー「Ｆｉｒｓｔ ｔｒａｖｅｌｅｒ」が集結した。

くるまは青い照明が照らされた大人な雰囲気の中登場。ＭＣからの紹介になぞらえて、「新たな地平を切り開いています、令和ロマン・くるまです」とあいさつした。

トークセッションでは、大人になってから一番良かった旅先を聞かれ、くるまはフリップに「バングラデッシュの島」と一筆。「今まで人生で旅することがなかった」と明かし、昨年、番組のロケで訪れた同所とインド・ダージリンに「あまり聞かない表現かもしれませんが、人生観が変わりました」と言い、笑わせた。

その後も他の登壇者などと軽快なトークを展開し、会場を盛り上げたが、ＭＥＧＵＭＩとの交際について言及することはなかった。

くるまは２月２３日にアップされたコンビのＰｏｄｃａｓｔ番組「令和ロマンのご様子」で熱愛報道について初言及。「みんな話題にしてくれて。ほんとにね、『アンスクリプテッド』です、って感じですね。アンスクリプテッドだな、って感じ」と話していた。