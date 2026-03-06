今年は、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の開催とスポーツの年！ スポーツ観戦だけでなく、自分で運動を始めてみたい人も多いはず。しかし、運動を始めたけれど長く続かない、何かご褒美があれば運動が続けられる人も多いのではないでしょうか。そんな運動が続かない人必見！ 運動すると“ご褒美”がもらえる「Vitalityスマート」を見つけたので体験レビューします。

「Vitalityスマート」とは？

今回体験する「Vitalityスマート」は、住友生命が2023年3月から提供している生命保険に加入していなくても利用できる健康増進プログラムです。大きな特徴は、歩数や心拍数といった日々の運動がポイント化されること。毎週設定される目標を達成すると、コンビニのドリンクチケットなどの特典(リワード)が受けられます。さらに、2026年1月15日からは、申込日から1か月間無料でプログラムの一部を体験できる「Vitality スマート(トライアル期間付）」が新登場しました。

※トライアル期間終了後、有料期間に自動移行します。

早速「Vitalityスマート」を使ってみた！

使い方は簡単。スマートフォンに「Vitalityスマート」をダウンロードし、日々の歩数や心拍数を連携させるだけです。1日の歩数により、獲得できるポイントが決められており、自動設定される1週間の運動目標を達成すると、ルーレットを回すことができます。日々の歩数や心拍数だけでなく、フィットネスジムやオンラインフィットネスでの運動もポイントとしてカウントされます。

1週間の運動目標を達成し、アクティブチャレンジでルーレットが回せるそうなので、ルーレットを回してみます。

なんとスタバのドリンクチケットが当たりました！ これは嬉しい。

500円分のチケットなどが当たれば、月額330円の元が取れるどころかプラスに。運動して健康になる上、ご褒美がもらえるのは非常に嬉しいポイントです。運動して健康になり、さらにお得なご褒美までもらえる。これなら「チケットのためにあと1,000歩歩こう！」と、モチベーションを維持できそうです。

アクティブチャレンジでは、スターバックスのドリンクチケット以外にもローソンののむヨーグルトやファミリーマートのお茶などの特典を受け取ることができます。さらに会員は、フィットネスジムのFIT365を月会費2か月間無料で利用することができたり、デリッシュキッチンの有料サービス「プレミアムサービス」を無料で利用することができたりなど、健康にまつわる多くの特典を受け取ることができます。月額330円で利用できるとは思えないほど、お得な特典が満載です！

また、普段からランニングをする人には、1月15日からリリースされたばかりの「Runtrip PREMIUM Plus powered by Vitality スマート」（※）がおすすめ！

このサービスは、ランナーがよりスマートに楽しく走る日常をサポートするため、住友生命が提供する「Vitalityスマート」と「Runtrip PREMIUM」を組み合わせたコラボ商品。

大きな特徴はそのお得さで、月額330円の「Vitalityスマート」と月額490円の「Runtrip PREMIUM」の両方のサービスを同時に利用することができるのに、なんと月額330円！

「Runtrip PREMIUM」と同じ価格で、「Vitalityスマート」も一緒に楽しむことができます。日常的にランニングをしている人は、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。

※「Runtrip PREMIUM Plus powered by Vitalityスマート」には、1か月無料のトライアル期間はありません。

Vitalityを始めるなら今がチャンス

「Runtrip PREMIUM Plus powered by Vitality スマート」の発売と同時に申込日から1か月間無料でプログラムの一部を体験できる「Vitalityスマート（トライアル期間付）」も発売しました。無料トライアル期間中はコンビニ（ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブン）などの特典が中心ですが、有料期間に移行すると豪華な特典が解放されます。

事前に試してみたいという方は、1か月間無料の「Vitalityスマート(トライアル期間付)」から始めてみては。

運動が続かない人はぜひ試してみて！

今回、運動するとドリンクチケットなどの“ご褒美”がもらえる住友生命の提供する「Vitalityスマート」を体験してみました。運動習慣の無い筆者ですが、“ご褒美”という明確なメリットがあるおかげで、楽しく体を動かすことができました。運動したいけど始められない人、始めてもなかなか続かない人は、「Vitalityスマート」を試してみては！