別の女性からも同様被害の相談が…NHKチーフディレクターの男（50）を性的暴行容疑で逮捕 余罪についても捜査
NHKのチーフディレクターの男が、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。
「俺、危ないものを持っているから」と脅して犯行に及んだという。
別の女性からも同様の被害の訴えが寄せられていることから、警視庁は余罪についても調べている。
「俺 危ない物を持っているから」
NHKの職員であるチーフディレクターが、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。
これを受け、NHKが6日 会見を開き謝罪した。
NHK安保華子理事：
職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆様に深くおわびいたします。このたびは本当に申し訳ありませんでした。
逮捕されたの、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部のチーフディレクター・中元健介容疑者（50）。
事件は2026年1月、東京・渋谷区で起きた。
中元容疑者は、路上で見かけた面識のない女性に声をかけ、近くのビルに連れ込み、こう脅して犯行に及んだとみられている。
「俺 危ない物を持っているから」
事件後、被害女性から相談を受け捜査を進めていた警視庁は、周辺の防犯カメラ映像などから 容疑者の特定に至った。
事件は本人が出勤してくる前に…
中元容疑者は2000年に入局し、主にスポーツ番組などの制作を担当。
NHKは「番組制作に意欲的に取り組むチーフディレクターで、特に業務上問題があるなどはなかった」としている。
一方で、事件当日の中元容疑者の行動については…。
（NHK報道局スポーツセンター・松元良祐センター長）
（中元容疑者は）当日は休日出勤で、事件は本人が出勤してくる前とみられる。
その上で、「事実関係を早急に確認し 厳正に対処する」としている。
調べに対し、中元容疑者は こう供述し容疑を一部否認。
「腕を押さえたり、脅迫したりは していません」
警視庁の管内では、別の女性からも同じ様な被害について相談を受けているとしている。
また中元容疑者のスマートフォンには、別の事件に関わった可能性のある動画などが確認されていることなどから、余罪についても調べを進める方針。
（「イット！」 3月6日放送より）