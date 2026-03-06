『NHK紅白歌合戦』に10年連続で出演した実績がある演歌歌手・山内惠介は、実は2025年の夏からノーパンだった!? 山内がまとめ買いするほど買ってよかったモノ＝“ベストバイ”とは……？

“演歌界の貴公子”の異名を持つ山内のベストバイは、ととのうパンツ！ 山内いわくこのパンツは、「下着をはかなくても直でいける。とっても蒸れないし、下着を脱ぐめんどうくさいこともないので、すぐおトイレもできます」「ととのいます！ 非常に代謝も上がっていいですよ！」とのこと。2025年の夏頃からはくようになり、あまりにも気に入って「まとめて10本くらい買った」そうです！

ととのうパンツを共演者たちに猛プッシュしていた山内は、急に立ち上がったかと思えば、「今日は（下着を）はいていますよ！」とカメラに向かってアピール！ 隣に座るお笑いタレントの小島よしおが、「安心してください！」ととにかく明るい安村のギャグでフォローすると、山内は小島の定番ギャグ「そんなの関係ねぇ！」をノリノリで披露。山内に小島も、「おっぱっぴー！」と乗り、スタジオ一同を大爆笑させました！

そんな山内のトーク後は、兵庫県尼崎市のあまがさきキューズモールで、お笑いコンビ・天才ピアニストがベストバイの調査をした映像が公開されました。JR尼崎駅直結のあまがさきキューズモールは、キッズスペースが完備され、毎月育児イベントも開催される、子育て家庭に大人気のお買い物スポットです！

天才ピアニストが最初にインタビューしたのは、同じマンションで暮らしている母娘。娘のベストバイは、節約になるダイソーのシリコーン伸びラップです。何度でも使用できる優れモノで、ラップとしてだけでなく、瓶の蓋開けや、まな板の下敷きといった滑り止めなど、さまざまな用途で大活躍します。

母親のベストバイは、やすもと醤油の大人気燻製シリーズ・くんせいナッツドレッシング。2025年にオンラインで1時間に1万9287本売れ、ギネス世界記録に認定されました。くんせいナッツドレッシングが大好きで非公式アンバサダー（！？）を自称するますみも、「燻製の香りが広がってとてもおいしく、野菜嫌いの方でも食べられると思います！」「しゃぶしゃぶとかにつけてもおいしい！」と超おすすめです！

かわいい娘と散歩中の女性は、シロカの食器洗い乾燥機オートオープンタイプがベストバイ。狭いキッチンでも置くことができ、洗浄力も抜群で、スピーディーモードだと「速かったら1時間弱で（洗えます）！」「すごく楽です！」とのこと。食器はもちろん、子どものおもちゃまで幅広く洗うことができ、時短になったぶん、女性は娘と一緒に過ごせて幸せそうです！

中学生の子どもがいる夫婦は、ヤマキの割烹白だしがベストバイ。冷凍うどんの試食販売で飲んでみたところ、自分たちはもちろん、「子どもも『おいしい！』ってハマって。すごく衝撃的で。普通のうどんつゆと違うんや～ってなった」のだとか。家族全員が割烹白だしにハマったため、「なんでも料理に白だしを足している」「豚汁とか、生姜焼きとかにもちょっと入れたりとかして」おり、常に切らさないようにしているそうです！

業務用食材を揃えるももひこやの男性副店長は、妻に内緒で「仕事帰りにめちゃめちゃ買う」という、セブン-イレブンのBIGポークフランクがベストバイ。「帰ったら妻のご飯があるな～」と思いつつ購入することが、1週間に3～4回もあるのだそう。「（放送を見た）妻が驚くかもしれない……」と苦笑いする副店長に、天才ピアニストが「ギクシャクせんといてくださいね～」と伝えると、スタジオは笑いで包まれました。

なお、あまがさきキューズモールにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」2月27日放送回で紹介されました。