¡¡ÊÆNBA¤Î¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎL¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡5Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥Ê¥²¥Ã¥ÄÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½ªÈ×¤Ë¸å¤í¤ËÄ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÊü¤Ä¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥§¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¡¢ÄÌ»»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ëÀ®¸ù¿ô¤ò1Ëü5838ËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¸¥ã¥Ð¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë4ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤â»ý¤Ä41ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î23¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤â·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°Î¶È¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤È°ì½ï¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡È¬Â¼ÎÝ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢28Ê¬58ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ16ÆÀÅÀ¡¢2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¥Á¡¼¥à¤Ï113¡½120¤ÇÇÔ¤ì¡¢37¾¡25ÇÔ¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë