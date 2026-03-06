■これまでのあらすじ

ママ友・美月に寄生され、子どもを預かったり、食事サポートをしてきた佳乃。しかし求職中と聞いていた美月が子どもを佳乃に預けたまま買い物をしていた場面を目撃し、それ以降子どもを預かることを完全拒否する。その行為に怒りを覚えた美月は、クラスのママ友に嘘の噂をバラまき、佳乃を孤立させ、もう一度自分の元に戻ってくることを画策するのだが…。

【佳乃sideSTORY】

美月さんと同じPTAを担当していますが、美月さんがPTAの活動に出てくることはなく、いつも私ひとりでやっていました。でも、正直今はこの状況がありがたいとすら思っています。先日の美月さんの買い物現場を目撃して以降、クラスのママ友たちの態度も美月さんのメッセージもなんだかおかしいから…。正直、どうしてただクラスが一緒で、子どもを少しの期間預かっただけの私が、旅行に連れて行かなければいけないのか…その発想からして怖かったのです。そんな中、PTAに参加している他のクラスのママ友たちから思いがけない話を知らされました。保護者の間で、私の悪い噂が流れているというのです。見せてもらったSNSの内容は身に覚えのない嘘ばかりでしたが、その嘘を信じて拡散する人がたくさんいることに私はショックを受けました。美月さんは何が目的なのでしょうか？ちょうどそんなとき、美月さんからも、美月さんのお父さまからもメッセージが届きました。一体私が知らないところで何が起こってるの…!?そしていよいよ美月さんの思惑を聞き出そうと、我が家に来てもらったのですが、なんとそこに同じクラスのママたちもやって来て…。脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)