女優の藤山直美（67）が6日、大阪市内で開かれた主演舞台「おだまり、お辰！」の制作発表会見に出席した。

藤山演じる女中と、ダブル主演の高畑淳子（71）演じる伯爵未亡人という主従関係を超えた絆で結ばれる2人の元に、未亡人の初恋の人（吉田栄作）が現れたことがきっかけでドタバタが起こる、笑いあり涙ありの新作人情喜劇。

初恋に関する話題になり、共演のベンガル（74）が「生まれたときから女好き。いつから恋した記憶がない。結婚している間でもいろいろあっちこっちで恋してましたからね」などと話すと、「絶対、恋はしている方がいいと思います」と相づち。「既婚者未婚者関係なく。やはり艶があるし、モチベーション上がるし。いや〜素敵やなとかいうのは絶対持っている方が私たちはいい」とコメントした。

そこで藤山自身が今、気になっているのは？には「（佐々木）朗希君、今年頑張るかな〜とか」と答えると、報道陣や関係者からは予想しなかった返答に「お〜!」という驚きの声が挙がった。すると藤山は「きょうからWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）も始まるやん。Netflixやないとあかんねんけど…。そういうのがウキウキして楽しい」と捕捉。気になる男性ではなく、野球でモチベーションが上がっていることを明かした。

大阪・新歌舞伎座で5月10〜31日、東京・明治座で6月12〜21日に上演。