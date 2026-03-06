大谷翔平だけじゃない！WBCのイケメン、注目選手は？野球初心者でも楽しめるガイドブックで推しが見つかるかも...！

主婦と生活社は、2026年3月3日に『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』を発売しました。

開幕したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に合わせ、"野球偏差値ゼロ"でも楽しめるガイドブックです。

たとえば、日本代表選手だけでなく、他国の注目イケメン選手の紹介や、「"2026 ワールドベースボールクラシック"ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」開催に合わせた日本代表選手の出身地の記載など、玄人向けのガイドブックにはあまり載っていないような情報も。

「盛り上がりたいけど、ルールがわからない」「⼤谷選手のことは知っているけれど、ほかの選手のことはよく知らない」という人でもわかりやすい内容になっています。

犬系男子からラテン系イケメンまで...！

大谷翔平選手をはじめとする史上最多9人のメジャーリーガーが参戦することで、注目を集めている今大会。

試合を見ているとついつい、イケメンに目が行く......という人も少なくないのでは？

この記事では、誌面で特集されている、注目イケメン選手たちから一部抜粋して紹介します。

まずは大谷翔平選手。

圧倒的な人気を誇るスターながら、クールな投球姿と、ときより見せる無邪気な笑顔のギャップにいつまでも惹きつけられるイケメン選手。

今大会でも"大活躍間違いなし！"と期待されています。

つづいて周東佑京選手。

すらりとしたスタイルに爽やかで甘いマスク。50m5秒7という俊足さ。小学生の頃から「足が速い男子」は女子の永遠の憧れ......。

きらりとのぞく白い歯は、まるで王子様のよう。心を打ち抜かれるファンが続出中です。

そしてTBM編集部イチオシ選手が、郄橋宏斗選手。

前回のWBCに引き続き、今回も最年少で選出された23歳。

笑うと目がなくなる犬系男子で、「可愛い......！」と話題です。

186cmと高身長でがっしり体型なのも魅力的。

『ドラゴンズ推しメンコンテスト2025』にもランクインしている注目選手です。

海外イケメンにも注目...！

つづいて、海外のイケメン選手もピックアップして紹介します。海外の選手も、日本の選手とはまた違った魅力があります。

まずは、キューバ代表のクリスチャン・ロドリゲス選手。

色気がダダもれの彫刻のような麗しいお顔。ラテン系イケメンの先頭を走っています。23歳という若さにも驚きますが、なんと彼は、中日ドラゴンズの選手でもあります。WBC終了後も日本でプレーする姿を見ることができますよ。

韓国代表のイ・ジョンフ選手。

まるで韓流アイドルのような端正な顔立ち。185cmの長身で、たたずまいが絵になります......。ユニフォームもまるで衣装のようにスタイリッシュに着こなしています。これで実力はもちろん、謙虚で誠実ときたら好きにならないわけがありません。

韓国は、日本とも対戦予定なので要チェックです。

最後は、イタリア代表のジャック・カグリオン選手。

二刀流イケメンはイタリア代表にもいました！ 大谷選手を追いかける、投打二刀流での活躍を目指す選手。

22歳という若さからは想像できない瞳の奥の美しさ......。あどけなさと色気が両立しています。

パワフルなプレーが彼の持ち味。大谷ファンも彼に注目してみては。

『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』では、総勢19名の海外イケメン選手を紹介しているほか、試合をますます楽しめる豆知識も盛りだくさんの内容です。

書籍の価格は1100円。気になる人はチェックしてみて。

『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』主婦と生活社 刊」

東京バーゲンマニア編集部