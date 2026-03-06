【GU】ブラウス＆パンツは1000円台！春のきれいめアイテム3選《3月12日まで特別価格》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年3月6日から12日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、春のきれいめアイテムを3つピックアップして紹介します。

"幻のジャケット"が1000円オフ！

ダブルブレストジャケットZ

昨年大反響を呼び、"幻のジャケット"とも言われたGUの名品が、今年も登場しています。通常価格は4990円ですが、3月12日までは"1000円オフ"の3990円で購入できます。

ボクシーかつリラックスシルエットのジャケットです。ほどよいハリ感のある素材で、きれいめだけでなくカジュアルにも着こなせます。

SNSでは「昨年即完だったジャケットが待望の再販」「絶対持ってて損はない」「これからの季節から夏手前まで長く使えそう」と好評です。

ワイドテーパードアンクルパンツZ

上記のジャケットとセットアップで着用できるパンツです。アンクル丈かつワイドなテーパード仕様で、丸みのあるシルエットをつくります。

公式サイトのクチコミでは「卒業式用に購入。アンクル丈なので、低身長でも引きずらずに履けます」「ゆったりとしたシルエットでカジュアルにもキレイめにも着こなせる」といった声が寄せられています。

3月12日までの特別価格は1990円です。

スタンドカラーブラウスZ

ほどよい厚みのあるジョーゼット素材のブラウスです。襟には、着用時にヨレにくい芯地を使用しています。

公式サイトのクチコミでは「子供の卒業式用に購入しました」「オケージョン用に購入しました」「ネットに入れて洗濯機で洗っても、シワにならないので助かります！」といった感想が寄せられています。

3月12日までの特別価格は1990円です。

3点合わせれば、春のきれいめコーデが完成。トータルで8000円以下とお手頃価格なのがうれしいですね。卒入園式などのセレモニー服としても使えそうなので、気になる人はこの機会にチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）