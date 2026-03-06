サケの卵をふ化させ放流する事業が古くから続けられている大仙市の玉川で、地元の子どもたちがサケの稚魚を放流しました。



子どもたちは大海原に向かう稚魚にエールを送りながら、互いにたくましく成長することを願いました。



130年以上サケ漁が続く大仙市の玉川です。



地元の子どもたちにふるさとの伝統文化にふれてもらおうと毎年稚魚の放流体験が行われています。



花館地区コミュニティ会議 沢屋隆世会長

「環境も含めてきれいにしていく、サケが戻ってくる花館地域をずっと残していってもらいたいです」





6日は、卒業や卒園を控えた花館小学校の6年生と、はなだて保育園の年長の園児が、去年秋に玉川に遡上してきたサケの卵からふ化した稚魚約3万匹を放流しました。放流開始「せーの～大きくなって帰ってきてね～どうぞー。グッバイ、じゃあね～戻ってこいよ～」稚魚の体長は約5センチ。海に出て、ふるさとの玉川に戻るころには10倍以上の70センチほどまで成長するといいます。大仙市では、来月中旬にかけて市内の川に小学校の児童などが合わせて13万匹の稚魚を放流する予定です。園児「ん～大きくなって帰ってきてほしい」児童「いろんな困難を乗り越えてきていると思うのでサケも、両方とも成長して再会したいなと思います」児童「サケも頑張っているので、自分も中学校の3年間頑張ろうと思います」60キロ以上先にある日本海を目指し、10日ほどかけて川を下るというサケの稚魚。大海原で大きく成長し、早ければ6年生が中学校を卒業する3年後に戻ってくるということです。放流エール「おまえは強くなれるぞ！頑張れ！頑張れ！行くんだ！頑張れ～頑張れよ！！」