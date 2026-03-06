【ユニボール ワン 3】 3月18日 発売予定 価格：1,430円 ギフトver.：1,980円

三菱鉛筆は、ゲルインクボールペン「uni-ball one（ユニボール ワン）」より、マルチに使える3色ボールペン「ユニボール ワン 3」を3月18日に発売する。参考価格は1,430円。「ギフトver.」も発売され、こちらの価格は1,980円。

「ユニボール ワン」シリーズは黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するインクや、スタイリッシュなオープンワイヤークリップ、シンプルでストレートな軸デザインが特徴のボールペン。今回発売される「ユニボール ワン 3」は、シリーズ初となる3色ボールペンとなる。

本商品はシリーズの特長であるスタイリッシュなオープンワイヤークリップを採用した、シンプルでストレートな軸デザインの回転繰り出し式3色ボールペン。黒、赤、青の3色を搭載し、持ち運びもしやすい1本となっている。

また、ランプホワイト、レコードブラックは「ギフトver.」としてパッケージ仕様の商品となっており、クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、専用の特別仕様となっている。

「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）

左から「ユニボール ワン 3」 グラスグリーン、シュガーブラウン、シャツブルー、ブリックレッド「ユニボール ワン 3」（ギフトver.） ランプホワイト、レコードブラック ※商品は箱入りです