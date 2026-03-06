4月よりDMM TVで独占配信される窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める『外道の歌 SEASON2』のキービジュアルが公開され、前作からの続投キャストとして、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、杉本哲太の出演が発表された。

本作は、渡邊ダイスケによる人気コミック『善悪の屑』『外道の歌』（少年画報社）を実写化したクライムサスペンスドラマの第2弾。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たちに対し、被害者に代わって制裁を加える2人の復讐者・カモ（窪塚洋介）とトラ（亀梨和也）の姿を描く。監督は、前作に引き続き白石晃士が務める。

南は、練馬区一家殺害事件の生存者で、カモとトラのもとを訪れ、やがて行動を共にしていく開成奈々子役を演じる。馬場は、カモとトラの前に立ちはだかるライバル組織「朝食会」の東京支部B代表で本作の鍵を握る榎加世子役、溝端は加世子に付き従う驚異的な戦闘能力を持ったボディーガード・鶴巻裕役を担当。また、森崎は漫画編集者という顔を持ちながら“取材”と称して殺人を重ねるサイコパス・園田夢二役、杉本は現役刑事でありながらカモの裏の仕事を黙認している鴨ノ目士郎役をそれぞれ続投する。

あわせて公開されたキービジュアルには、復讐代行屋の裏の顔を持つ「カモメ古書店」を舞台に、鋭い眼差しでこちらを見つめるカモ、トラ、奈々子（南沙良）の姿が切り取られている。静かな空間に張り詰める緊張感と、悪人に対する躊躇なき制裁を引き受ける覚悟が滲み出るビジュアルに仕上がっている。

さらに、公式サイトには「カモの幼馴染」「虹彩異色症（ヘテロクロミア）」「人体破壊マニア」「同一人格者」という肩書が並べられており、今後発表される予定の新たなキャラクターの存在も示唆されている。（文＝リアルサウンド編集部）