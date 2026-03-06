岡山駅で駅弁の販売が始まって今年で135年になります。それを記念して、かつて人気を博した祭ずしの駅弁が復刻。きょう（6日）は、試食用の弁当が配られました。

【写真を見る】岡山駅で駅弁の販売が始まって135年 復刻版「特上祭ずし」の復刻版が登場「あーそうそう、この味」

穴子やままかり…岡山ならではの食材にいいだこなど、瀬戸内の味覚も楽しめます。三好野復刻版「特上祭ずし」です。三好野本店は、1964年から具材や名前を変えながら祭ずしの販売を続けてきました。今回の復刻版は、当時の具材を再現しながら全体のボリュームをアップ。岡山県産「朝日米」に祭ずし専用の酢を使い、少し甘めに仕上がっているといいます。

（一坪花音アナウンサー）

「たくさん具が入っていておいしそうです。いただきます。程よい酸味と魚介のうまみがマッチしていて、とっても美味しいです」

きょうは、復刻を記念して試食用の駅弁が先着200人に配られました。

（食べた人）

「すごくおいしかったです。お酢の感じも美味しいし、それぞれの素材も美味しかったです。いただきます、ちょっとビールと一緒に」

（三好野本店 若林昭吾取締役会長）

「やっぱり全国の方にも召し上がってほしいんですけど、岡山の方に、あーそうそう、祭ずし。こんな、あ、そうだ、と喜んで食べていただけると嬉しいかな」

「特上祭ずし」は、JR岡山駅と三好野本店のネットショップで、一つ1,580円で販売されます。