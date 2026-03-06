【弥生賞／追い切り診断】粘りこそが持ち味の想定“6人気以下”に高評価「A」　持久力を活かす稽古で「一発も十分」

第63回（8日／GII、中山芝2000m）には、朝日杯FS3着のアドマイヤクワッズ、東スポ杯2歳S3着のライヒスアドラー、京成杯4着のタイダルロックなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ステラスペース」を取り上げる。

■ステラスペース

この中間の1週前の調教内容というのは、非常に同馬の特徴をよく表していたように思える。追ってからの粘りという同馬らしさが、改めて浮き彫りになった印象である。

その1週前は美浦Wコースで併せ馬。6F83.7-67.2-52.4-38.0-11.6。古馬OPを2馬身ほど追走する形で入り、直線では脚色劣勢となり最終的に1馬身ほど遅れての入線。調教欄だけを見ると見栄えは決して良くない。ただし、実際は鋭く弾けるタイプではないが、後肢の踏み込みは最後まで緩まずトモから押し出すような推進力でジリジリと差を詰めていく走り。ゴール板を過ぎてからはむしろ勢いが増し、並びかけるような脚取りだった。数字ほど悲観する内容ではなく、この粘りこそが同馬の持ち味なのだろう。最終追いもWコースで単走。馬場も悪く、鞍上の武藤騎手を背に全体としては無理をしない調整だったが、ゴール前でも脚色は鈍らず状態面の充実は十分に感じ取れる内容だった。

端的に言えば、同馬は追っての鋭さという点では決して目立つタイプではない。ただ、その代わりに備わっているのが追って追って止まらない粘り強さ。血統的にも持久力を活かす形が合いそうで、瞬発力勝負よりも長く脚を使う展開がしっくりくるタイプだろう。あとは主戦の度胸次第か。勝った2走前以上に大胆に動いていけるようなら一発も十分。

総合評価「A」