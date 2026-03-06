Travis Japanニューシングル「陰ニモ日向ニモ」FC限定盤特典DISCダイジェストのティザー映像公開
Travis Japanが待望のニューシングル「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）のファンクラブ限定盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。
■約91分の超大ボリューム映像でトラジャの多才な魅力を解禁
今回の特典映像ディスクは、約91分という圧倒的なスケールで贈る、ファン必携のスペシャルパッケージ。そのメインを飾るのが、メンバーの個性が爆発するバラエティコンテンツ「PTJG ～トラジャ完璧王決定戦！～」。彼らの高いバラエティスキルと素顔のチームワークをこれでもかと詰め込んだこの企画は、笑いと驚きが絶えない、まさに「トラジャの魅力」が凝縮された内容となっている。
さらに、楽曲の世界観を美しく描き出したMVもあわせて収録。爆笑必至のバラエティから、アーティストとしての真骨頂を見せつけるパフォーマンス映像までがこの一枚に集結しており、彼らの多才な魅力を余すことなく堪能できる贅沢なラインナップとなっている。
また、全28ページにわたるフォトブックも付随し、映像と写真の両面から「陰ニモ日向ニモ」の世界を深く掘り下げることができる。
このファンクラブ限定盤のオーダー受付期間は2026年4月1日23時59分まで。なお、受付期間内であっても予定数に達し次第販売終了となる。
■リリース情報
2026.02.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
2026.04.15 ON SALE
SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
■関連リンク
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/