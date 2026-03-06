Hey! Say! JUMP、新曲がアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』主題歌に決定！「これほどまでに“メンバーと一緒にいられる喜び”を全身で表現できる方たちは他にいない」
Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」が、TVアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』の主題歌に決定した。
■主題歌「CUE CUE CUTE」が聴ける本PV映像も解禁
1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている人気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベQQゴマちゃん』（原作：森下裕美『漫画アクション』連載／双葉社）が、4月12日より毎週日曜7時からテレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送開始されることが決定。それに先駆け、本作の魅力が凝縮された本PV映像が公開となった。
主題歌は、Hey! Say! JUMPが歌う書き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE」。アシベとゴマちゃん、登場するみんなのピースな日常を表現した、思わず笑顔になってしまう内容に仕上がっている。本PV内では、ゴマちゃんの愛くるしい姿とともに、物語を彩る主題歌の音源も解禁された。
また、Hey! Say! JUMPの特別インタビューが、TVアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』公式サイトで公開。今回のインタビューでは、主題歌「CUE CUE CUTE」の聴きどころや注目ポイントに加え、アニメ『小3アシベQQゴマちゃん』の世界観にちなんだメンバーの幼少期の思い出についても語られている。
■Hey! Say! JUMP コメント
■プロデューサー・菅野あゆみ コメント
「仲が良い」は、最強の才能です。
Hey! Say! JUMPさんの最大の強み、それは「いつまでも変わらない仲の良さ」です。
世の中にグループは数あれど、これほどまでに「メンバーと一緒にいられる喜び」を全身で表現できる方たちは他にいないと思います。
その姿は、時に喧嘩をしながらも、当たり前のように隣にいるアシベくんとゴマちゃんの関係そのもの。
家族であり、最高の相棒。
そんな彼らだからこそ、この「無邪気で最強な仲良し」を表現してくださると確信し、この度、主題歌をお願いいたしました。
届いた楽曲は、思わずハイタッチしたくなるほどキュートなラブソング！
朝からハッピーになれるこの歌を、何万回も聴いて、一緒に歌って踊ってください！
■番組情報
テレビ東京系『小3アシベQQゴマちゃん』
04/12（日）より放送スタート
※毎週日曜07:00～07:30
(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
■関連リンク
Hey! Say! JUMP インタビュー
https://qq-gomachan.com/music/cue-cue-cute/
アニメ『小3アシベQQゴマちゃん』公式サイト
https://qq-gomachan.com
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007