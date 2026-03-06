Hey! Say! JUMP、新曲がアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』主題歌に決定！「これほどまでに“メンバーと一緒にいられる喜び”を全身で表現できる方たちは他にいない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」が、TVアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』の主題歌に決定した。

■主題歌「CUE CUE CUTE」が聴ける本PV映像も解禁

1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている人気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベQQゴマちゃん』（原作：森下裕美『漫画アクション』連載／双葉社）が、4月12日より毎週日曜7時からテレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送開始されることが決定。それに先駆け、本作の魅力が凝縮された本PV映像が公開となった。

主題歌は、Hey! Say! JUMPが歌う書き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE」。アシベとゴマちゃん、登場するみんなのピースな日常を表現した、思わず笑顔になってしまう内容に仕上がっている。本PV内では、ゴマちゃんの愛くるしい姿とともに、物語を彩る主題歌の音源も解禁された。

また、Hey! Say! JUMPの特別インタビューが、TVアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』公式サイトで公開。今回のインタビューでは、主題歌「CUE CUE CUTE」の聴きどころや注目ポイントに加え、アニメ『小3アシベQQゴマちゃん』の世界観にちなんだメンバーの幼少期の思い出についても語られている。

■Hey! Say! JUMP コメント

■プロデューサー・菅野あゆみ コメント