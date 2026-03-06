野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は6日、1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」がチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

19時の試合開始を前に両チームのスタメンが発表され、大谷翔平投手が「1番DH」でラインナップに名を連ねた。先発は山本由伸投手で、50球から60球ほどの登板になると報じられている。

■2番手以降の投手陣がカギに

今大会の初陣に臨む侍ジャパンは、大谷が「1番DH」でスタメン入り。「2番右翼」近藤健介外野手、「3番中堅」鈴木誠也外野手、「4番左翼」吉田正尚外野手、「5番三塁」岡本和真内野手の上位打線となった。

また、先発は当初の予想通りドジャースのエース山本がマウンドへ上がる。1次ラウンドは65球の球数制限が設けられているが、それよりも少ない50球から60球ほどでの降板の可能性も伝えられている。故障者が続出したブルペン含む、2番手以降の仕上がり具合がカギを握りそうだ。

対するチャイニーズ・タイペイは、前日に死球で左手人さし指を骨折した主将チェン・ジェシェン（陳傑憲）外野手がスタメンを外れた。同プールのオーストラリアがすでに連勝を飾っており、両者とも負けられない一戦になる。

