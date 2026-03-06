岡田准一『世界ふしぎ発見！』ミステリーハンターとしてエジプトへ！「世界的なニュースになっちゃうかもしれない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一がミステリーハンターとして登場する『40周年特別版 世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』が、3月14日19時からTBSにて放送される。

■岡田准一が歴史的瞬間に立ち合う

本番組は、40年間にわたって「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のあらゆる“ふしぎ”を、ミステリーハンターたちが世界を旅し、クイズとトークで解き明かしてきた。2024年春にレギュラー放送は終了したが、この春、再びスペシャル番組としてパワーアップして帰ってくる。クイズマスターの草野仁、MCの石井亮次、レギュラー解答者の黒柳徹子、野々村真らおなじみの出演者に加え、豪華ゲストも出演予定。

その記念すべき40周年となる3時間SPに、今世界が注目する俳優・岡田准一がミステリーハンターとして登場。ファラオの消えた財宝、消えた王妃の謎を追って最新発掘＆ミステリーの現場を緊急特別取材。岡田が歴史的瞬間に立ち合う様子を届ける。

◎日本のテレビ初「封印の壁」を開ける！

古代エジプトの「王墓」は泥棒に荒らされ未盗掘、手付かずのものはほぼ無いなか、エジプト考古学界のレジェンド・ザヒ博士率いる発掘チームが、およそ3300年前のものと見られる墓を新発見。あのツタンカーメン王墓の発見と同じ状況の入り口をふさぐ「封印の壁」がそのまま残されていた。

そして今回、その「封印の壁」を開ける歴史的な瞬間に、ミステリーハンターの岡田准一が、発掘隊とともに立ち会う。およそ3300年もの間閉ざされていた「封印の壁」の奥には、ミイラも、一緒に葬られたであろう財宝・副葬品も手つかずのまま発見。さらに棺が開く瞬間までを独占初公開。永い眠りから現代に蘇ったミイラはいったい何を語るのか。

◎日本のテレビ初！ 真夜中に「クフ王のピラミッド」を貸切、独占取材！

ギザの三大ピラミッドのひとつ、世界最大のピラミッドである「クフ王のピラミッド」は、4500年前のファラオ（王）の墓と言われながら、なぜかミイラも財宝もいっさい見つかっていない。

その謎に迫るため、日本のテレビ初、真夜中の「クフ王のピラミッド」を貸し切り取材。地上42メートルの「王の間」をはじめ、非公開の「女王の間」、地下30メートルにある「謎の地下空間」へ特別に許可を得て潜入。消えた財宝の謎に迫る。

◎番組が追い続けるツタンカーメン、最愛の消えた王妃アンケセナーメンを追え！

2025年11月に全世界が注目する『大エジプト博物館』がついにグランドオープンした。ミステリーハンター岡田は、特別に許可を得て夜中の博物館を特別取材。最大の目玉は、少年王ツタンカーメンの光り輝く黄金の財宝だが、実はその他に注目すべき初展示の埋蔵品があった。

それはツタンカーメンと一緒に埋葬されていた「2体の小さなミイラ」。この2体のミイラはいったい、ツタンカーメンとどんな関係があるのか？ そして今回、取材班は総力を挙げ「謎の女性ミイラ」の行方を追跡。すると、ミイラは現在エジプト考古学博物館の地下倉庫に保管されていることがわかった。『世界ふしぎ発見！』が半年にわたる交渉の末、「謎の女性ミイラ」の撮影の特別許可をエジプト考古省より獲得。このミイラこそが、謎の王妃・アンケセナーメンなのか!?

『40周年特別版 世界ふしぎ発見！ エジプト3時間SP』は、3月14日19時から放送。

■岡田准一 コメント