miwa、桜への思いを綴った新曲「桜みたいな恋なんだ」を一発撮り！「桜には本当に感謝しています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キリンビールの桜を守る活動『晴れ風 ACTION』に賛同したmiwaが、桜への思いを綴った新曲「桜みたいな恋なんだ」を『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』で披露。

「桜みたいな恋なんだ」は、季節の美しさだけでなく、年々変化していく桜の風景や、そこに込められた想いに向き合いながら生まれた一曲。静謐な空間での一発撮りという『THE FIRST TAKE』ならではの形式を通じて、桜へのまなざしや楽曲に込めた想いが届けられる。

本取り組みは『晴れ風ACTION』とmiwa の“桜を未来へ繋げていきたい”という想いが重なったことをきっかけに実現。本編動画の再生回数に応じた金額が桜の保全活動へ寄付され、桜を未来へと繋ぐアクションとなる。桜を守る意義をより多くの人に伝えていくために、音楽を通じて、支援の輪を広げていく。

『miwa-桜みたいな恋なんだ / THE FIRST TAKE with 晴れ風 ACTION』は、3月6日22時よりプレミア公開。

Q. 約4年ぶりとなる『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスはいかがでしたか？

miwa：やっぱり『THE FIRST TAKE』は緊張感のある場ですが、4年ぶりにこのステージで歌うことができ、非常に感慨深く感じています。また、miwaとしてデビュー15周年という節目を迎え、その締めくくりとなるタイミングで再び『THE FIRST TAKE』で新曲を披露できたことを、大変光栄に思っています。

Q. 桜をテーマにした新曲「桜みたいな恋なんだ」は、miwaさんにとってどんな楽曲ですか？

miwa：「桜」という歌詞が入っている楽曲は、これまでにもいくつか制作してきましたが、桜は季節が巡り、また春が訪れるたびに、変わらずそこにいてくれる存在だと改めて感じながら書いた楽曲です。私たちが年を重ね、街並みが変わっていっても、桜は変わらずに私たちを見守ってくれているのではないかと思いました。出会いや別れ、笑顔や涙など、様々な人生の瞬間を、桜は静かに見守り続けている存在なのではないかと。そんな思いを込めながら、誰かの恋心にもそっと寄り添うような楽曲として書きました。

Q. 桜が失われつつあることはご存知でしたでしょうか？ また、その桜を守る活動『晴れ風ACTION』についてどう思われましたか？

miwa：私の楽曲に「めぐろ川」という春の曲があり、《目黒川の桜並木》という歌詞が登場します。目黒川は私にとって大切な思い出のある場所ですが、その桜も老朽化が進み、伐採によって少しずつ景色が変わっていることを感じていました。そうした現状を身近に感じていたなかで、今回『晴れ風ACTION』のお話を伺い、改めて桜を守る活動に強く共感しました。私にできることは、歌を通じて少しでもその活動に貢献することだと思い、この楽曲を歌っています。桜を守ることは、単に風景を守ることにとどまらず、私たちの記憶や大切な瞬間を守ることにも繋がるのではないかと感じています。この楽曲を『THE FIRST TAKE』で聴いていただくことが『晴れ風ACTION』への参加に繋がります。ぜひ多くの方に聴いていただけたらうれしいです。

Q. 本日はどのような編成、アレンジで、どのような思いを込めてパフォーマンスされましたか？

miwa：この新曲「桜みたいな恋なんだ」は、多くの方にとって『THE FIRST TAKE』で初めて聴いていただく楽曲になると思います。オリジナルバージョンからアレンジを少し変え、『THE FIRST TAKE』ならではのスペシャルバージョンとしてお届けしました。ラストサビでは、桜が舞う情景を思い浮かべながら歌っています。桜が咲く季節に、ぜひ桜を見上げながら、それぞれの街にある大切な桜や思い出とともに、この楽曲を聴いていただけたらうれしいです。

Q. 最後に、桜についてのエピソードや思いがあれば教えてください。

miwa：現在カナダに住んでいますが、日本に帰国して桜を目にしたとき、出会いや別れなど、自分自身の思い出を重ねながら情緒を感じるこの心を、改めて大切にしたいと思いました。桜は、ただ「綺麗だ」と感じる以上に、私たちの人生を見守ってくれている存在だと思っています。お花見で桜を囲む時間や、ふと足を止めて桜を見上げながら何かを思う瞬間など、幼い頃から毎年積み重ねてきた思い出が、私の中にはあります。だからこそ、春や桜にまつわる楽曲が自然と生まれてきたのだと思いますし、桜のおかげで生まれた曲がいくつもあります。桜には本当に感謝していますし、「桜に恩返しができたら」という気持ちも込めて歌っています。3月3日の春にデビューしたこともあり、桜は私にとって特別な存在です。恋する気持ちや、恋をしたときの切なさなど、時代が変わっても変わらない感情を、この先の未来の人たちにも繋いでいけたらと思っています。それもまた、桜から教えてもらったことのひとつだと感じています。

■関連リンク

『晴れ風ACTION』特設サイト

https://harekaze.kirin.co.jp/sakura/

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/