志尊淳、31歳の誕生日を報告 お祝いショット添えファンに感謝「うるさくて生意気な31歳ですが」
俳優の志尊淳が5日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンへ感謝の気持ちをつづった。
【写真】“お祝いショット”で31歳の誕生日を報告した志尊淳
志尊は「31歳になりました。いつも応援してくれて、支えてくださる全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、複数枚の写真を投稿。イチゴがたっぷりとのった誕生日ケーキを手にうれしそうな表情を浮かべる姿や、カメラに向かってダブルピースを向けるおちゃめなショット、室内練習場のような場所で野球のグローブを手にした姿など、多彩なカットを披露した。
投稿では、「31歳も無理せず、自分のペースで、楽しい人生を送れますように うるさくて生意気な31歳ですが、今後ともよろしくお願いします」とファンに向けメッセージをつづっている。
ファンからは祝福の声を中心に、「かわいい写真いっぱい」「うるさくても、変顔でも！どんな淳くんでも大好きです」「いつも応援してるよ!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】“お祝いショット”で31歳の誕生日を報告した志尊淳
志尊は「31歳になりました。いつも応援してくれて、支えてくださる全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、複数枚の写真を投稿。イチゴがたっぷりとのった誕生日ケーキを手にうれしそうな表情を浮かべる姿や、カメラに向かってダブルピースを向けるおちゃめなショット、室内練習場のような場所で野球のグローブを手にした姿など、多彩なカットを披露した。
投稿では、「31歳も無理せず、自分のペースで、楽しい人生を送れますように うるさくて生意気な31歳ですが、今後ともよろしくお願いします」とファンに向けメッセージをつづっている。
ファンからは祝福の声を中心に、「かわいい写真いっぱい」「うるさくても、変顔でも！どんな淳くんでも大好きです」「いつも応援してるよ!!」などのコメントが寄せられている。