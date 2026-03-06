「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限36万5362枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の36万5362枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 365362( 365362)
ソシエテジェネラル証券 219743( 219743)
バークレイズ証券 80834( 80834)
SBI証券 139700( 80422)
楽天証券 90711( 57443)
松井証券 40915( 40915)
日産証券 17730( 17730)
サスケハナ・ホンコン 12698( 12698)
三菱UFJeスマート 17512( 11162)
JPモルガン証券 10158( 10158)
マネックス証券 9181( 9181)
ビーオブエー証券 7321( 7321)
ゴールドマン証券 5532( 5532)
フィリップ証券 3783( 3783)
みずほ証券 3743( 3743)
モルガンMUFG証券 2778( 2760)
インタラクティブ証券 2383( 2383)
BNPパリバ証券 989( 989)
ドイツ証券 771( 771)
大和証券 670( 670)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6976( 6976)
バークレイズ証券 4774( 4774)
ソシエテジェネラル証券 1527( 1527)
SBI証券 1443( 607)
楽天証券 893( 491)
フィリップ証券 236( 236)
三菱UFJeスマート 222( 184)
松井証券 180( 180)
JPモルガン証券 133( 133)
マネックス証券 111( 111)
日産証券 94( 94)
ドイツ証券 80( 80)
インタラクティブ証券 46( 46)
ゴールドマン証券 9( 9)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 311( 311)
ソシエテジェネラル証券 154( 154)
フィリップ証券 102( 102)
JPモルガン証券 29( 29)
ドイツ証券 25( 25)
SBI証券 42( 22)
楽天証券 34( 22)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 32( 10)
マネックス証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース