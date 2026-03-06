「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限22万7044枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7044枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227044( 226984)
ソシエテジェネラル証券 150510( 150507)
バークレイズ証券 62241( 62184)
SBI証券 83410( 34982)
松井証券 31446( 31446)
日産証券 28515( 28515)
楽天証券 49370( 25366)
サスケハナ・ホンコン 14090( 14090)
JPモルガン証券 12392( 12392)
BNPパリバ証券 8807( 8807)
三菱UFJeスマート 14265( 8191)
ビーオブエー証券 7749( 7749)
マネックス証券 6861( 6861)
モルガンMUFG証券 6443( 6443)
みずほ証券 4521( 4465)
ゴールドマン証券 4311( 4283)
SMBC日興証券 3361( 3062)
インタラクティブ証券 2871( 2871)
フィリップ証券 1956( 1956)
広田証券 1798( 1798)
大和証券 500( 0)
野村証券 365( 0)
東海東京証券 56( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9454( 5454)
ソシエテジェネラル証券 5304( 4804)
バークレイズ証券 4497( 4497)
SBI証券 585( 323)
楽天証券 317( 143)
三菱UFJeスマート 167( 127)
フィリップ証券 124( 124)
松井証券 97( 97)
マネックス証券 93( 93)
日産証券 87( 87)
JPモルガン証券 3081( 81)
インタラクティブ証券 28( 28)
ゴールドマン証券 5( 5)
光世証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 5000( 0)
HSBC証券 4500( 0)
シティグループ証券 2000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 129( 129)
ABNクリアリン証券 110( 110)
SBI証券 84( 44)
三菱UFJeスマート 41( 33)
ゴールドマン証券 24( 24)
フィリップ証券 18( 18)
楽天証券 17( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
