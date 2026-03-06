「TOPIX先物」手口情報（6日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万6838枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6838枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16838( 16838)
ABNクリアリン証券 16354( 16354)
バークレイズ証券 10507( 10507)
モルガンMUFG証券 6343( 6343)
ゴールドマン証券 6316( 4322)
JPモルガン証券 3273( 3273)
ビーオブエー証券 3077( 3077)
みずほ証券 1388( 1388)
サスケハナ・ホンコン 1197( 1197)
日産証券 1194( 1194)
大和証券 801( 801)
UBS証券 497( 495)
BNPパリバ証券 373( 373)
シティグループ証券 289( 289)
SBI証券 249( 229)
野村証券 197( 197)
インタラクティブ証券 155( 155)
松井証券 92( 92)
HSBC証券 79( 79)
広田証券 55( 55)
三菱UFJ証券 590( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 2186( 2186)
バークレイズ証券 1544( 1544)
ABNクリアリン証券 1468( 1468)
みずほ証券 1374( 1374)
大和証券 766( 766)
日産証券 749( 749)
JPモルガン証券 728( 728)
UBS証券 549( 549)
ゴールドマン証券 195( 195)
SBI証券 113( 113)
ドイツ証券 58( 58)
野村証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
シティグループ証券 24( 24)
BNPパリバ証券 16( 16)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース