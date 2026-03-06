「TOPIX先物」手口情報（6日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万3138枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万3138枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23138( 23107)
ABNクリアリン証券 20967( 19840)
バークレイズ証券 14362( 14016)
みずほ証券 9344( 9144)
JPモルガン証券 14084( 7186)
ゴールドマン証券 17592( 6235)
ビーオブエー証券 8061( 5061)
モルガンMUFG証券 6630( 5036)
UBS証券 2014( 1861)
BNPパリバ証券 1858( 1658)
野村証券 1812( 1627)
ドイツ証券 1415( 1415)
サスケハナ・ホンコン 1368( 1368)
シティグループ証券 7597( 1321)
日産証券 1310( 1310)
SBI証券 1387( 865)
大和証券 524( 384)
SMBC日興証券 3942( 321)
三菱UFJ証券 1457( 257)
広田証券 165( 165)
HSBC証券 2000( 0)
三菱UFJeスマート 52( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 7486( 7486)
ビーオブエー証券 6357( 3357)
バークレイズ証券 2935( 2935)
ゴールドマン証券 4698( 2676)
JPモルガン証券 2127( 2127)
ABNクリアリン証券 2045( 2045)
ソシエテジェネラル証券 1794( 1794)
BNPパリバ証券 935( 935)
UBS証券 889( 889)
日産証券 784( 784)
モルガンMUFG証券 2189( 595)
野村証券 521( 521)
SBI証券 293( 293)
SMBC日興証券 1283( 47)
ドイツ証券 7( 7)
光世証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 3452( 0)
HSBC証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース