「日経225先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万7882枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7882枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17882( 17751)
ソシエテジェネラル証券 9605( 9582)
バークレイズ証券 8903( 8903)
ゴールドマン証券 4361( 3279)
SBI証券 4797( 2345)
サスケハナ・ホンコン 1781( 1781)
日産証券 1625( 1593)
ビーオブエー証券 1551( 1551)
JPモルガン証券 1220( 1076)
松井証券 1046( 1046)
楽天証券 1820( 994)
モルガンMUFG証券 708( 673)
野村証券 508( 508)
インタラクティブ証券 397( 397)
シティグループ証券 351( 328)
UBS証券 354( 276)
BNPパリバ証券 249( 249)
HSBC証券 241( 241)
フィリップ証券 228( 228)
三菱UFJeスマート 273( 151)
ドイツ証券 41( 0)
みずほ証券 25( 0)
大和証券 16( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 2209( 2209)
ABNクリアリン証券 2098( 2098)
ソシエテジェネラル証券 749( 749)
日産証券 388( 388)
SBI証券 508( 322)
JPモルガン証券 179( 179)
松井証券 156( 156)
三菱UFJeスマート 159( 119)
楽天証券 347( 115)
ドイツ証券 111( 111)
ビーオブエー証券 100( 100)
ナティクシス証券 74( 74)
野村証券 67( 67)
ゴールドマン証券 29( 29)
岩井コスモ証券 16( 16)
フィリップ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
マネックス証券 13( 13)
UBS証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース