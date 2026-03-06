「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万8453枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8453枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18453( 16452)
ソシエテジェネラル証券 13277( 12552)
バークレイズ証券 10287( 10136)
モルガンMUFG証券 3436( 2959)
ゴールドマン証券 3687( 2698)
サスケハナ・ホンコン 2442( 2442)
日産証券 2265( 2265)
JPモルガン証券 3735( 2098)
野村証券 4410( 2048)
UBS証券 2613( 1823)
SBI証券 2887( 1287)
松井証券 1156( 1156)
みずほ証券 1207( 975)
BNPパリバ証券 2129( 850)
ドイツ証券 798( 777)
ビーオブエー証券 1094( 603)
楽天証券 812( 548)
三菱UFJ証券 677( 545)
東海東京証券 509( 409)
SMBC日興証券 336( 336)
シティグループ証券 1333( 0)
HSBC証券 495( 0)
大和証券 360( 0)
三菱UFJeスマート 112( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 2468( 2468)
ABNクリアリン証券 2097( 1797)
ソシエテジェネラル証券 1482( 1482)
UBS証券 1125( 825)
ゴールドマン証券 1151( 633)
みずほ証券 614( 614)
JPモルガン証券 576( 476)
日産証券 403( 403)
SBI証券 494( 348)
東海東京証券 441( 341)
野村証券 374( 324)
ナティクシス証券 153( 153)
松井証券 134( 134)
三菱UFJeスマート 120( 112)
楽天証券 161( 111)
JIA証券 60( 60)
インタラクティブ証券 38( 38)
ドイツ証券 26( 26)
大和証券 25( 25)
モルガンMUFG証券 183( 25)
シティグループ証券 66( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
